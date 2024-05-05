Обстрел Харькова: количество пострадавших возросло до 15, повреждены 20 домов

В результате авиаударов РФ по Шевченковскому району Харькова в воскресенье днем пострадало 15 человек.

Источник: Харьковская областная прокуратура

последствия обстрела Харькова 5 мая, фото ГСЧС

Детали: В 19:05 в прокуратуре сообщили, что количество травмированных возросло до 15 человек.

Реклама:

Повреждены 20 многоквартирных жилых домов.

Вооруженные силы РФ били по городу УМПБ Д30-СН (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас, калибр 30 см). Всего зафиксировано три попадания по территории района.

последствия обстрела Харькова 5 мая, фото прокуратуры

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Россияне днем 5 мая атаковали центральную часть Харькова, было известно о 10 раненых.