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Обстрел Харькова: количество пострадавших возросло до 15, повреждены 20 домов

Катерина ТищенкоВоскресенье, 5 мая 2024, 19:36
Обстрел Харькова: количество пострадавших возросло до 15, повреждены 20 домов
последствия обстрела Харькова 5 мая, фото ГСЧС

В результате авиаударов РФ по Шевченковскому району Харькова в воскресенье днем пострадало 15 человек.

Источник: Харьковская областная прокуратура

последствия обстрела Харькова 5 мая, фото ГСЧС
последствия обстрела Харькова 5 мая, фото ГСЧС

Детали: В 19:05 в прокуратуре сообщили, что количество травмированных возросло до 15 человек.

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Повреждены 20 многоквартирных жилых домов.

Вооруженные силы РФ били по городу УМПБ Д30-СН (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас, калибр 30 см). Всего зафиксировано три попадания по территории района.

последствия обстрела Харькова 5 мая, фото прокуратуры
последствия обстрела Харькова 5 мая, фото прокуратуры

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Россияне днем 5 мая атаковали центральную часть Харькова, было известно о 10 раненых.

Темы: Харьковвойна
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