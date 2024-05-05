Обстрел Харькова: количество пострадавших возросло до 15, повреждены 20 домов
Воскресенье, 5 мая 2024, 19:36
В результате авиаударов РФ по Шевченковскому району Харькова в воскресенье днем пострадало 15 человек.
Источник: Харьковская областная прокуратура
Детали: В 19:05 в прокуратуре сообщили, что количество травмированных возросло до 15 человек.
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Повреждены 20 многоквартирных жилых домов.
Вооруженные силы РФ били по городу УМПБ Д30-СН (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас, калибр 30 см). Всего зафиксировано три попадания по территории района.
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Что предшествовало: Россияне днем 5 мая атаковали центральную часть Харькова, было известно о 10 раненых.