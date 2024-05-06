Оккупанты повредили высоковольтный объект "Укрэнерго" в Сумской области

Ночью россияне нанесли ракетно-дроновой удар по Сумской области, повредив среди прочего высоковольтный объект НЭК "Укрэнерго".

Источник: "Укрэнерго" в Telegram

Дословно НЭК: "Среди поврежденной гражданской инфраструктуры − высоковольтный объект НЭК "Укрэнерго". Аварийно-восстановительные работы начались сразу после отбоя тревоги. Ремонтные бригады "Укрэнерго" работают над поэтапным восстановлением энергоснабжения потребителей".

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Детали: Сообщается, что оккупанты не прекращают атаковать и энергообъекты в Харьковской области.

Вечером 5 мая действием защиты отключалось оборудование местного облэнерго.

"Большая его часть уже возвращена в работу, но полному восстановлению энергоснабжения мешают боевые действия рядом с объектами энергетической инфраструктуры. Ремонтные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью", − объяснили в "Укрэнерго".

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