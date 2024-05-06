В Кропивницком произошел пожар на предприятии "Химрезерв": погиб человек
В Кропивницком горело предприятие по производству лакокрасочной продукции "Химрезерв". Пожар был локализован. Спасатели нашли одного погибшего, еще один человек пострадал.
Источник: глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, ГСЧС, Суспільне.Кропивницький
Детали: По данным ГСЧС, горела емкость с жидкостями на территории резервуарного парка предприятия. По словам Райковича, пожар не связан с военной агрессией России.
"По предварительному определению - это чрезвычайное происшествие техногенного характера. На месте работают службы ГСЧС".
Впоследствии глава Кировоградской ОВА написал, что пожар на "Химрезерве" локализовали. Спасатели нашли тело погибшего.
Обновлено: 17:22 спасатели сообщили об одном пострадавшем.
"Получил ожоги руки, однако от госпитализации отказался".
По данным ГСЧС, причины пожара и обстоятельства смерти мужчины сейчас устанавливают соответствующие специалисты.