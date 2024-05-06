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В Кропивницком произошел пожар на предприятии "Химрезерв": погиб человек

Анастасия ПроцПонедельник, 6 мая 2024, 15:16
В Кропивницком произошел пожар на предприятии Химрезерв: погиб человек
фото: ГСЧС Кировоградщины

В Кропивницком горело предприятие по производству лакокрасочной продукции "Химрезерв". Пожар был локализован. Спасатели нашли одного погибшего, еще один человек пострадал.

Источник: глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, ГСЧС, Суспільне.Кропивницький

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Детали: По данным ГСЧС, горела емкость с жидкостями на территории резервуарного парка предприятия. По словам Райковича, пожар не связан с военной агрессией России.

 
Фото: ГСЧС

"По предварительному определению - это чрезвычайное происшествие техногенного характера. На месте работают службы ГСЧС".

Впоследствии глава Кировоградской ОВА написал, что пожар на "Химрезерве" локализовали. Спасатели нашли тело погибшего.

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Фото: ГСЧС

Обновлено: 17:22 спасатели сообщили об одном пострадавшем.

"Получил ожоги руки, однако от госпитализации отказался".

 
Фото: ГСЧС

По данным ГСЧС, причины пожара и обстоятельства смерти мужчины сейчас устанавливают соответствующие специалисты.

Темы: Кропивницкийпожар
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