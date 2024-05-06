Милитарный: На украинские морские дроны Magura установили зенитные ракеты
На кадрах из российских СМИ видно, что морской беспилотник Magura V5, которым Спецподразделение Group 13 Главного управления разведки Минобороны Украины уничтожил российский скоростной катер в Черном море 6 мая, является носителем зенитных ракет Р-73.
Источник: издание "Милитарный", исследовавшее видео из российских СМИ
Детали: По данным россиян, на фото беспилотника, снятом с вертолета, видно, что одна ракета отсутствует. Дрон вроде бы успел выпустить ее по российскому вертолету Ми-8, однако не попал.
Эксперты "Милитарного" отмечают, что на видео заметно появление на борту беспилотника надстройки, по своим контурам напоминающее советскую зенитную ракету класса "воздух-воздух" Р-73.
Также можно заключить, что "зенитные морские дроны" продолжают нести боевую часть и могут поражать корабли противника, ведь после критических поражений беспилотника произошел мощный взрыв.
Справка: Р-73 – это авиационная ракета ближнего радиуса, однако она может запускаться и с наземных установок. Для ее наведения не нужен радар или другие системы, ведь она снабжена собственной тепловой головкой самонаведения.
Дословно: "Пусковая установка имеет направляющие для двух ракет. С высокой вероятностью, она стабилизирована для компенсации морской утки и является поворотной. Вероятно, для захвата цели используется ГСН самой ракеты".
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