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Милитарный: На украинские морские дроны Magura установили зенитные ракеты

Татьяна ОлейникПонедельник, 6 мая 2024, 23:16
Милитарный: На украинские морские дроны Magura установили зенитные ракеты
Морской дрон Magura с пусковой установкой для ракет Р-73, 6 мая 2024 года. скриншот

На кадрах из российских СМИ видно, что морской беспилотник Magura V5, которым Спецподразделение Group 13 Главного управления разведки Минобороны Украины уничтожил российский скоростной катер в Черном море 6 мая, является носителем зенитных ракет Р-73.

Источник: издание "Милитарный", исследовавшее видео из российских СМИ

Детали: По данным россиян, на фото беспилотника, снятом с вертолета, видно, что одна ракета отсутствует. Дрон вроде бы успел выпустить ее по российскому вертолету Ми-8, однако не попал.

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Эксперты "Милитарного" отмечают, что на видео заметно появление на борту беспилотника надстройки, по своим контурам напоминающее советскую зенитную ракету класса "воздух-воздух" Р-73.

Также можно заключить, что "зенитные морские дроны" продолжают нести боевую часть и могут поражать корабли противника, ведь после критических поражений беспилотника произошел мощный взрыв.

ВИДЕО ДНЯ
 
Детонация украинского морского дрона вследствие поражения российским вертолетом Ка-29, 6 мая 2024 года
скриншот

Справка: Р-73 – это авиационная ракета ближнего радиуса, однако она может запускаться и с наземных установок. Для ее наведения не нужен радар или другие системы, ведь она снабжена собственной тепловой головкой самонаведения.

Дословно: "Пусковая установка имеет направляющие для двух ракет. С высокой вероятностью, она стабилизирована для компенсации морской утки и является поворотной. Вероятно, для захвата цели используется ГСН самой ракеты".

Что предшествовало:

  • 6 мая источник "Украинской правды" сообщил, что разведчики поразили морским беспилотником российский скоростной катер в районе бухты Узкого временно оккупированного Крыма.
  • Впоследствии ГУР показало видеопоражение.

Темы: войнаКрымбеспилотникиГУР
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