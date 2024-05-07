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Силы РФ делают выводы, но ГУР придумывает новые способы поразить российские суда

Валентина РоманенкоВторник, 7 мая 2024, 11:56
Силы РФ делают выводы, но ГУР придумывает новые способы поразить российские суда
МОРСКОЙ ДРОН «МАГУРА». ФОТО GETTY IMAGES

В Главном управлении разведки Минобороны говорят, что для поражения российских судов во временно оккупированном Крыму украинские спецназовцы постоянно придумывают новые методы.

Источник: представитель ГУР Андрей Юсов в эфире "Радио Свобода", комментируя поражение накануне российского скоростного патрульного катера "Мангуст"

Прямая речь: "Они (российские оккупанты - ред.) безусловно делают выводы и пытаются строить новые ограждения различными способами на разных участках. Безусловно, пытаются учитывать. Но в конце концов, и операторы Magura (морской дрон), и спецназовцы ГУР не повторяются каждый раз, действуют нелинейно.

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Поэтому несмотря на то, что они пытаются прятать корабли, переводить их, строить новые заграждения, находят новые и новые способы показать, что ГУР и Magura работают чрезвычайно эффективно. Еще три миллиона долларов - это недвижимость, которая есть уже на морском дне".

Что предшествовало: 6 мая стало известно, что подразделение ГУР "Group 13" с помощью ударного морского дрона Magura V5 уничтожило российский скоростной патрульный катер проекта 12150 "Мангуст" во временно оккупированном Крыму.

По данным украинской разведки, катера такого класса используются российским флотом и спецслужбами как многоцелевые скоростные суда для патрулирования акватории, борьбы с диверсантами, а также поисково-спасательных операций.

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В ГУР отмечали, что ориентировочная стоимость уничтоженного "Мангуста" составляет около 3 миллионов долларов. В российском Минобороны это заявление не комментировали.

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Темы: беспилотникиКрымГУРЧФ России
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