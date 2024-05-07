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На центральном железнодорожном вокзале Киеве открыли инфопункт рекрутинга

Александр ШумилинВторник, 7 мая 2024, 12:17
На центральном железнодорожном вокзале Киеве открыли инфопункт рекрутинга
Фото Укрзализныци

На Центральном железнодорожном вокзале Киева открылся информационный пункт рекрутинга в украинскую армию, куда может обратиться человек из любого региона. 

Источник: сообщение Укрзализныци

Дословно: "Здесь специально обученные работники Укрзализныци будут предоставлять информацию о вакансиях в ВСУ и отвечать на распространенные вопросы о должностях в военных подразделениях".

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"Информационный пункт рекрутинга находится в центральном вестибюле вокзала, между главным инфопоинтом и входом в зал №3".

Детали: Во время открытия заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова рассказала, что в любом центре в ряды Сил обороны может присоединиться человек из любого региона.

"Это возможно, даже имея на руках повестку для уточнения учетных данных. Поэтому информационные пункты на железнодорожном вокзале позволят нам максимально донести эту информацию до граждан", - сказала Калмыкова.

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По словам члена правления АО "Укрзализныця" Александра Перцовского Киевский вокзал ежедневно проходят более 20 тысяч человек, "поэтому это очень естественная точка контакта с украинцами".

Предыстория:

  • В Министерстве обороны Украины в марте заявили, что планируют открыть в первом полугодии 2024 года 27 центров рекрутинга в областных центрах и крупных городах.
  • В городе Мукачево Закарпатской области 2 мая начал работу еще один Центр рекрутинга украинской армии, уже 20-й по счету по Украине.

Темы: Киевармия
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