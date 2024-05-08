Президент Румынии готов обсудить отправку системы Patriot в Украину
Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил во вторник, после встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне, что он открыт для обсуждения отправки ракетной системы Patriot в Украину.
Источник: Reuters
Детали: Его заявления прозвучали после того, как Германия обратилась к странам-членам Европейского Союза и НАТО укрепить противовоздушную оборону Украины.
Прямая речь Йоханниса: "В течение последних нескольких недель шла дискуссия о том, кто может направить системы Patriot в Украину.
Президент Байден упомянул об этом ... во время нашей встречи, и я сказал, что открыт к обсуждению. Я должен обсудить это в Высшем совете обороны, чтобы увидеть, что мы можем предложить и что мы можем получить взамен, потому что неприемлемо оставить Румынию без противовоздушной обороны".
Предыстория:
- Канцлер Германии Олаф Шольц призвал европейские страны предоставить Украине больше военной техники из своих запасов.
- 6 мая в правительстве Испании заявили, что Украина уже получила ракеты к системам ПВО Patriot, которые ей передали Испания и другие союзники.
- 30 апреля Норвегия решила выделить дополнительные более 600 млн долларов на поддержку Украины. Из них основная часть пойдет на ПВО.