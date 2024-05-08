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Президент Румынии готов обсудить отправку системы Patriot в Украину

Алена ИвашкивСреда, 8 мая 2024, 01:05
Президент Румынии готов обсудить отправку системы Patriot в Украину
Зенітно-ракетний комплекс МИМ-104 Патриот, фото: Getty Images

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил во вторник, после встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне, что он открыт для обсуждения отправки ракетной системы Patriot в Украину.

Источник: Reuters

Детали: Его заявления прозвучали после того, как Германия обратилась к странам-членам Европейского Союза и НАТО укрепить противовоздушную оборону Украины.

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Прямая речь Йоханниса: "В течение последних нескольких недель шла дискуссия о том, кто может направить системы Patriot в Украину.

Президент Байден упомянул об этом ... во время нашей встречи, и я сказал, что открыт к обсуждению. Я должен обсудить это в Высшем совете обороны, чтобы увидеть, что мы можем предложить и что мы можем получить взамен, потому что неприемлемо оставить Румынию без противовоздушной обороны".

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Темы: ПВОРумыния
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