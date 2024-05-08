В Киевской области горит объект гражданской инфраструктуры, есть попадание в Винницкой
В результате российской ракетной атаки в Броварах Киевской области возник пожар на объекте гражданской инфраструктуры, есть попадание и в Винницкой области.
Источник: мэр Броваров Игорь Сапожко в Telegram, глава Винницкой ОВА Сергей Борзов в Telegram, начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко в Facebook, начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram
Прямая речь городского головы: "В результате ракетной атаки и возгорания объекта гражданской инфраструктуры, ранения получили два человека − женщина 1962 г.р. и мужчина 1990 г.р.".
Детали: Он уточнил, что пострадавших с ранением конечностей и в стрессовом состоянии госпитализировали в Броварскую больницу.
Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко позже добавил, что россияне атаковали область дронами камикадзе и крылатыми ракетами − тревога длилась почти 4 часа.
Прямая речь главы ОВА: "Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не зафиксировано. В то же время падение обломков зафиксировано в 4 районах области. К сожалению, в результате падения обломков есть пострадавшие люди. Двух пострадавших − женщину и мужчину с многочисленными ранениями конечностей и осколочными ранениями доставили в больницу".
Детали: По словам Кравченко, зафиксировано повреждение линий электросетей − в одном из сел частично отсутствует электроэнергия.
В результате падения обломков один жилой частный дом и подсобное помещение рядом разрушены, еще 14 частных домов и одно авто повреждены.
Продолжается ликвидация последствий вражеской атаки.
Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что есть попадание в регионе.
"Работают Силы обороны и все службы. Детали позже", − написал Борзов.
Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что над Черкасским районом сбили один "Шахед", в результате падения обломков поврежден один дом.
Предыстория:
- В ночь на среду Россия устроила по Украине ракетный удар. Во всех областях страны была объявлена воздушная тревога.
- В Киеве не зафиксировано пострадавших людей и разрушений. Все воздушные цели в районе столицы уничтожила противовоздушная оборона.
- Оккупанты атаковали объекты генерации и передачи электроэнергии в шести областях: Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.