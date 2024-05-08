В Киевской области горит объект гражданской инфраструктуры, есть попадание в Винницкой

В результате российской ракетной атаки в Броварах Киевской области возник пожар на объекте гражданской инфраструктуры, есть попадание и в Винницкой области.

Источник: мэр Броваров Игорь Сапожко в Telegram, глава Винницкой ОВА Сергей Борзов в Telegram, начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко в Facebook, начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram

Прямая речь городского головы: "В результате ракетной атаки и возгорания объекта гражданской инфраструктуры, ранения получили два человека − женщина 1962 г.р. и мужчина 1990 г.р.".

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Детали: Он уточнил, что пострадавших с ранением конечностей и в стрессовом состоянии госпитализировали в Броварскую больницу.

Фото Из Telegram сапожкО

Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко позже добавил, что россияне атаковали область дронами камикадзе и крылатыми ракетами − тревога длилась почти 4 часа.

Прямая речь главы ОВА: "Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не зафиксировано. В то же время падение обломков зафиксировано в 4 районах области. К сожалению, в результате падения обломков есть пострадавшие люди. Двух пострадавших − женщину и мужчину с многочисленными ранениями конечностей и осколочными ранениями доставили в больницу".

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Детали: По словам Кравченко, зафиксировано повреждение линий электросетей − в одном из сел частично отсутствует электроэнергия.

Фото Из Telegram сапожкО. КоЛлаж УП

В результате падения обломков один жилой частный дом и подсобное помещение рядом разрушены, еще 14 частных домов и одно авто повреждены.

Продолжается ликвидация последствий вражеской атаки.

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что есть попадание в регионе.

"Работают Силы обороны и все службы. Детали позже", − написал Борзов.

Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что над Черкасским районом сбили один "Шахед", в результате падения обломков поврежден один дом.

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