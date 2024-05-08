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Российский удар по Одессе 29 апреля: В больнице умер еще один человек

Александр ШумилинСреда, 8 мая 2024, 13:53
Российский удар по Одессе 29 апреля: В больнице умер еще один человек
Фото ГСЧС

В больнице умер мужчина, который получил ранения в результате российского ракетного удара по Одессе 29 апреля.

Источник: сообщение мэрии Одессы

Дословно: "К сожалению, количество жертв российской атаки на Одессу 29 апреля увеличилось до 7 человек. Сегодня (8 мая - ред.) в больнице умер еще один человек 2001 г.р., за жизнь которого врачи боролись до последнего".

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Предыстория:

  • 29 апреля российская армия нанесла ракетный удар по Одессе. Тогда сообщалось о 5 погибших и 32 пострадавших, а также пожар в доме экс-депутата Сергея Кивалова, который является собственностью Международного гуманитарного университета.
  • 1 мая количество жертв этого ракетного удара по Одессе возросло до шести - в больнице скончался мужчина.

Темы: ОдессаРосcиявойна
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