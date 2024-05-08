Российский удар по Одессе 29 апреля: В больнице умер еще один человек

В больнице умер мужчина, который получил ранения в результате российского ракетного удара по Одессе 29 апреля.

Источник: сообщение мэрии Одессы

Дословно: "К сожалению, количество жертв российской атаки на Одессу 29 апреля увеличилось до 7 человек. Сегодня (8 мая - ред.) в больнице умер еще один человек 2001 г.р., за жизнь которого врачи боролись до последнего".

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