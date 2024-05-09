Переназначение Кубракова не будет рассматриваться, пока не поделят Мининфраструктуры – источники

Вопрос о переназначении Александра Кубракова не будет на повестке дня, пока не будет готового разделения Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Источник: собеседники "Украинской правды" во фракции "Слуга народа"

Детали: Источники УП подтверждают, что 9 мая в парламенте не будет переназначения Кубракова. В ближайшие дни народные депутаты вместе с Кабмином займутся распределением министерства на два отдельных ведомства - Министерство инфраструктуры и Министерство региональной политики.

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Пока планируется, что Кубраков будет оставаться и.о. министра инфраструктуры. В то же время вопрос, будет ли назначен экс-вице-премьер на должность главы новосозданного министерства, остается открытым.

Что предшествовало: 9 мая 2024 года парламент уволил Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Самого чиновника в зале заседаний не было.

Не пригласили его и на обсуждение вопроса отставки накануне.

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