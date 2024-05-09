Зеленский официально уволил Залужного с военной службы и назначил послом в Британию

Президент Владимир Зеленский уволил бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с военной службы в отставку, а другим указом назначил его послом Украины в Великобритании.

Источник: Указы Зеленского, опубликованные на сайте президента

Дословно: "Уволить генерала Залужного Валерия Федоровича с военной службы в отставку по состоянию здоровья с правом ношения военной формы одежды".

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"Назначить Залужного Валерия Федоровича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии".

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