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Зеленский официально уволил Залужного с военной службы и назначил послом в Британию

Александр ШумилинЧетверг, 9 мая 2024, 13:43
Зеленский официально уволил Залужного с военной службы и назначил послом в Британию
Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский уволил бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с военной службы в отставку, а другим указом назначил его послом Украины в Великобритании.

Источник: Указы Зеленского, опубликованные на сайте президента

Дословно: "Уволить генерала Залужного Валерия Федоровича с военной службы в отставку по состоянию здоровья с правом ношения военной формы одежды".

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"Назначить Залужного Валерия Федоровича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии".

Предыстория:

  • Ранее СМИ писали, что Залужный зимой, еще до назначения его на должность посла в Великобритании, прошел военно-врачебную комиссию, где был признан непригодным для службы в армии.
  • В марте 2024 года стало известно, что Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла Украины в Великобритании, Министерство иностранных дел Украины направило британской стороне соответствующий запрос.

Темы: ЗеленскийЗалужный
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