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Зеленский продлил военное положение и мобилизацию

Станислав ПогориловЧетверг, 9 мая 2024, 17:07
Зеленский продлил военное положение и мобилизацию
Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока действия военного положения в Украине, а также продлении срока проведения всеобщей мобилизации с 14 мая по 11 августа.

Источник: карточки законопроектов 3685-ІХ, 3684-ІХ

Справочно: Это уже одиннадцатое продление военного положения и мобилизации с начала полномасштабного вторжения России.

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Предыстория: 

  • 6 мая президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты об утверждении указов о продлении срока действия военного положения и срока проведения всеобщей мобилизации.
  • 8 мая Верховная Рада утвердила указы президента о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации до 11 августа 2024 года.

Темы: ЗеленскийВоенное положениемобилизацияуказы
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