Удар РФ по Харькову 31 мая: количество погибших возросло до 9

До 9 увеличилось количество погибших в результате ударов по Новобаварскому району Харькова в ночь на 31 мая.

Источник: Харьковская ОВА

Детали: В субботу утром в ОВА сообщили о 7 жертвах, среди которых четверо мужчин и три женщины.

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Отмечалось, что под завалами могут находиться еще две женщины.

Обновлено: Позже глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что количество погибших в результате вражеского обстрела Новобаварского района Харькова возросло до 9.

Среди них трое женщин 39, 68 и 86 лет и четверо мужчин в возрасте 52, 64, 41 и 28 лет.

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В субботу днем спасатели нашли тела еще двух жертв. Их данные устанавливаются.

Что предшествовало: В ночь на 31 мая российские войска направили по Харькову 5 управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской области РФ, в результате чего разрушениям подвергся 5-этажный жилой дом. Кроме погибших, 25 человек получили ранения.