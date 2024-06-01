Удар РФ по Харькову 31 мая: количество погибших возросло до 9
До 9 увеличилось количество погибших в результате ударов по Новобаварскому району Харькова в ночь на 31 мая.
Источник: Харьковская ОВА
Детали: В субботу утром в ОВА сообщили о 7 жертвах, среди которых четверо мужчин и три женщины.
Отмечалось, что под завалами могут находиться еще две женщины.
Обновлено: Позже глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что количество погибших в результате вражеского обстрела Новобаварского района Харькова возросло до 9.
Среди них трое женщин 39, 68 и 86 лет и четверо мужчин в возрасте 52, 64, 41 и 28 лет.
В субботу днем спасатели нашли тела еще двух жертв. Их данные устанавливаются.
Что предшествовало: В ночь на 31 мая российские войска направили по Харькову 5 управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской области РФ, в результате чего разрушениям подвергся 5-этажный жилой дом. Кроме погибших, 25 человек получили ранения.