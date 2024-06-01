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Польша заявила о "длинной и напряженной ночи" во время атаки РФ по Украине

Олег Павлюк, Роман ПетренкоСуббота, 1 июня 2024, 11:30
Польша заявила о длинной и напряженной ночи во время атаки РФ по Украине
Фото из Facebook Wojsko Polskie

Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что в ночь на 1 июня привлекало свою авиацию и авиацию союзников в связи с угрозой российских ракетных ударов по территории Украины.

Источник: польское командование в Facebook, "Европейская правда"

Детали: Польские военные отметили, что ночная атака России охватила всю территорию Украины, в частности приграничные с Польшей регионы, и осуществлялась крылатыми ракетами, дронами типа Shahed и баллистическими ракетами, запущенными из Черноморского региона.

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"Это была долгая и напряженная ночь для всей системы противовоздушной обороны Польши", – отметили в оперативном командовании Войска Польского.

Развертывание польской и союзной авиации прекратилось до 6:00, когда уровень угрозы ракетных ударов российской авиации по территории Украины снизился.

"Войско Польское непрерывно следит за ситуацией на украинской территории и находится в постоянной боевой готовности для обеспечения безопасности польского воздушного пространства", – заверили там.

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Напомним: По информации Воздушных сил Украины, россияне нанесли ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах, а украинская ПВО сбила 35 ракет и 46 беспилотников.

Польша уже не впервые поднимает в воздух истребители в связи с ракетными ударами России по территории Украины.

Темы: ПВОракетный ударПольшавойна
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