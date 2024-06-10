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Министр обороны Нидерландов без объявления визита приехала в Украину

Олег Павлюк, Евгений КизиловПонедельник, 10 июня 2024, 16:43
Министр обороны Нидерландов без объявления визита приехала в Украину
Кайса Оллонгрен. Фото: Шмыгаль / Facebook

Глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен прибыла с необъявленным визитом в Украину.

Источник: сообщение украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля в Facebook, пишет "Европейская правда"

Детали: Глава украинского правительства сообщил о встрече с Оллонгрен в Киеве, где поблагодарил Нидерланды "за поддержку в усилении украинской противовоздушной обороны".

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Кайса Оллонгрен и Денис Шмыгаль. Фото: Шмыгаль / Facebook

"Отметил инициативу Нидерландов относительно совместной с партнерами поставки Украине ЗРК Patriot. Также ожидаем скорейшей передачи самолетов F-16, которые помогут защитить людей и инфраструктуру", – добавил он.

Также стороны обсудили совместные оборонные производства, обмен технологиями, Глобальный саммит мира в Швейцарии и евроатлантическую интеграцию Украины.

Как известно, Кайса Оллонгрен была среди чиновников, призывавших снять ограничения на применение Украиной западного оружия союзников, которые их устанавливали.

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Позже она заверила, что Нидерланды предоставят Украине разрешение применять переданные ими истребители F-16 для ударов по целям на территории России.

Темы: НидерландыУкраинаМинобороны
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