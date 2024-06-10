"Схемы" нашли у девушки заместителя генпрокурора Вербицкого имение за 48 млн гривен и Porsche

Журналисты проекта "Схем" выяснили, что девушка заместителя генерального прокурора Дмитрия Вербицкого Кристина Ильницкая в 2024-м году стала владелицей элитного имущества на сумму не менее 52 миллионов гривен, не имея для этого достаточных собственных официальных доходов.

Источник: расследование "Схем"

Реклама:

Детали: Известно, что она приобрела дом в элитном коттеджном городке "Коник" в Киеве площадью 240 квадратных метров рыночной стоимостью 1,2 миллиона долларов (48 миллионов гривен) и автомобиль Porsche Macan T 2023 года выпуска стоимостью 100 тысяч долларов (около 4 миллионов гривен).

Кроме того, судя по ее публикациям в соцсетях, она также стала владелицей салона красоты в столице. При этом ее совокупный доход, отчитавшийся перед государством за последнее десятилетие, составил чуть более 360 тысяч гривен.

Заместитель генпрокурора Дмитрий Вербицкий официально разведен. О том, что он находится в отношениях Ильницкой, свидетельствуют ее публикации в соцсетях и камеры наблюдений, которые фиксируют их совместное передвижение на упомянутом новом Porsche.

ВИДЕО ДНЯ

В расследовании говорится, что за дом по договору Ильницкая заплатила в 24 раза меньше рыночной стоимости. По мнению эксперта по недвижимости Евгения Полунова, "обычно такие реальные цены в договорах купли-продажи стороны пытаются избегать для того, чтобы снизить налоговую нагрузку".

В комментарии "Схемам" заместитель генпрокурора Дмитрий Вербицкий заявил, что их отношения с Кристиной Ильницкой не носят семейный характер, предусматривающий отражение ее имущества в его декларации, и заявил, что не оказывал ей помощь в покупке недвижимости.

Сама Ильницкая тоже не опровергла, что находится с ним в отношениях, добавив, что "на данном этапе" они не носят семейного характера. Свое имущество, купленное в 2024 году на общую сумму более 50 миллионов гривен, она объяснила в частности тем, что когда-то имела "яхтенный бизнес" со своим неназванным бывшим парнем, от которого якобы унаследовано по завещанию немало активов.

Схемам удалось установить имя этого предпринимателя. В комментарии журналистам его вдова заявила, что еще до смерти он отменил свое завещание на Ильницкий и не вступил в силу. Это подтверждают и записи в реестрах.

Что предшествовало: