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В Пентагоне заявили, что помощь США позволила замедлить наступление РФ на Харьковщине

Катерина ТищенкоВторник, 11 июня 2024, 06:27
В Пентагоне заявили, что помощь США позволила замедлить наступление РФ на Харьковщине
Патрик Райдер, фото Getty Images

Представитель Министерства обороны США Патрик Райдер заявил, что поставки американской помощи позволили замедлить продвижение российских оккупантов на Харьковщине.

Источник: Райдер на брифинге в понедельник, сообщает сайт Пентагона

Детали: Отвечая на вопрос, влияет ли поступление американской помощи на ситуацию на передовой, представитель отметил: "Я бы сказал, что да".

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Прямая речь: "И я думаю, что тот факт, что россияне действительно замедлили продвижение под Харьковом, свидетельствует о том, что, во-первых, украинцы могут продолжать удерживать линию фронта, и, во-вторых, что эта помощь доходит до них.

Опять же, мы признаем, что еще многое надо сделать для того, чтобы доставить им (украинцам – ред.) столь необходимую помощь, но мы будем продолжать работать над этим".

Что предшествовало: 9 июня советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что украинцы использовали разрешение бить американским оружием по территории РФ у границы, и импульс операции российских войск на Харьковщине застопорился.

Темы: СШАпомощь УкраиневойнаХарьковская область
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