В Пентагоне заявили, что помощь США позволила замедлить наступление РФ на Харьковщине

Представитель Министерства обороны США Патрик Райдер заявил, что поставки американской помощи позволили замедлить продвижение российских оккупантов на Харьковщине.

Источник: Райдер на брифинге в понедельник, сообщает сайт Пентагона

Детали: Отвечая на вопрос, влияет ли поступление американской помощи на ситуацию на передовой, представитель отметил: "Я бы сказал, что да".

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Прямая речь: "И я думаю, что тот факт, что россияне действительно замедлили продвижение под Харьковом, свидетельствует о том, что, во-первых, украинцы могут продолжать удерживать линию фронта, и, во-вторых, что эта помощь доходит до них.

Опять же, мы признаем, что еще многое надо сделать для того, чтобы доставить им (украинцам – ред.) столь необходимую помощь, но мы будем продолжать работать над этим".

Что предшествовало: 9 июня советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что украинцы использовали разрешение бить американским оружием по территории РФ у границы, и импульс операции российских войск на Харьковщине застопорился.