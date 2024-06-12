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Из-за атаки российских дронов в Киевской области загорелся промышленный объект

Алена МазуренкоСреда, 12 июня 2024, 08:52
Из-за атаки российских дронов в Киевской области загорелся промышленный объект
фото: ГСЧС

Из-за вражеской атаки в ночь на 12 июня в Киевской области произошел пожар на промышленном объекте, сейчас пожарные работают над его ликвидацией.

Источник: начальник Киевской ОГА Руслан КравченкоГСЧС Киевской области, КГГА, ОГП

Дословно Кравченко: "Этой ночью враг атаковал регион ракетами и БпЛА. Тревога продолжалась почти два часа...

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По состоянию на 7:00 из-за падения обломков зафиксировано повреждение ряда объектов в двух районах области.

В частности, в одном из районов произошел пожар на промышленном объекте. Сейчас к ликвидации пожара привлечены пожарно-спасательные подразделения Киевской области, города Киева, Укрзализныци. Всего привлечено более 105 человек и 30 единиц техники.

 

Из-за падения обломков также повреждены частный дом, АЗС, гараж.

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В другом районе - загорелось складское помещение".

 
 

Детали: Кравченко сообщил, что в результате падения обломков один человек получил ранения - резаную рану ноги. Медицинскую помощь оказали на месте. От госпитализации пострадавший отказался.

В регионе активно работали силы противовоздушной обороны. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не зафиксировано.

Все службы работают на местах, ликвидируя и фиксируя последствия атаки.

Из-за атаки россиян прокуратура начала досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Темы: Киевская областьбеспилотникиРосcияпожар
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