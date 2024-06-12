Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Экономическая правда приглашает на первый за время большой войны Банковский форум

Официально: Соглашение по безопасности между США и Украиной заключат 13 июня

Олег Павлюк, Евгений КизиловСреда, 12 июня 2024, 18:55
Официально: Соглашение по безопасности между США и Украиной заключат 13 июня
Джейк Салливан. фото: Getty Images

Украина и Соединенные Штаты в четверг 13 июня подпишут двустороннее соглашение по безопасности.

Источник: советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал об этом на брифинге журналистам, сообщает "Европейская правда"

Детали: Салливан подтвердил, что в четверг президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский проведут переговоры на полях саммита "Группы семи" в Италии.

Реклама:

"После этого лидеры подпишут двустороннее соглашение по безопасности, которое четко заявит, что наша поддержка будет долговременной, и гарантируя наше сотрудничество, в частности в сферах обороны и безопасности", – добавил он.

Советник Байдена сказал, что соглашение по безопасности имеет целью подтвердить поддержку Украины и содержит положения, которые будут способствовать развитию украинских военных сил.

"Также этим подписанием мы посылаем России сигнал нашей решимости. Если Путин считает, что он может переждать международную коалицию поддержки Украины, он ошибается", – считает Салливан.

ВИДЕО ДНЯ

Накануне Белый дом подтвердил встречу президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского на саммите G7 в Италии.

Телеканал CNN первым заявил, что Киев и Вашингтон может подписать соглашение по безопасности 14 июня, и раскрыл его детали.

Темы: СШАУкраинагарантии безопасности
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновляется от 22:41Воздушные силы сообщили об активности 4 бомбардировщиков Ту-95МС и "Шахеды"

Относительно имущества заместителя генпрокурора Вербицкого начали служебное расследование

В Украине запретили партию "Наш край", имущество передадут государству

фотоВ Киеве "устал" еще один мост

фотоРоссийские войска обстреляли Харьковщину, погибли и пострадали

Украина и ЕС согласовали соглашение по безопасности, в ОП анонсировали подписание

Все новости...
США
США и Украина подпишут соглашение по безопасности 13 июня, известны детали – СМИ
G7 объявит о новых шагах по использованию росактивов для Украины - Кирби
Байден одобрил отправку в Украину второй системы Patriot - NYT
Последние новости
01:20
Военные США заявили о ликвидации высокопоставленного члена ИГИЛ
00:48
обновляется от 22:41Воздушные силы сообщили об активности 4 бомбардировщиков Ту-95МС и "Шахеды"
00:40
Будущее в стиле Илона Маска и анимация, что может вызвать тревожность. Интервью режиссера Жереми Перина
00:26
Белый дом подтвердил разрешение бить по РФ через границу на Харьковщине и Сумщине – СМИ
00:11
Создает уют практически из ничего: как девушка из Крыма помогает обустроить старые дома на Черниговщине
00:04
Евро-2024Шотландия и Швейцария сыграли вничью во 2 туре Евро-2024
23:49
Новости экономики 19 июня: обвал пешеходного моста в Киеве, новые санкции ЕС против РФ
23:34
Генштаб: Враг значительно активизировал усилия на Краматорском направлении
23:15
Гендиректор МАГАТЭ назвал своевременными намерения построить новые блоки на Хмельницкой АЭС
23:01
Россияне обстреляли Торецк, Роскошное и Железное в Донецкой области – один погибший и двое раненых
Все новости...
Реклама:
Реклама: