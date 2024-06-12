Официально: Соглашение по безопасности между США и Украиной заключат 13 июня

Украина и Соединенные Штаты в четверг 13 июня подпишут двустороннее соглашение по безопасности.

Источник: советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал об этом на брифинге журналистам, сообщает "Европейская правда"

Детали: Салливан подтвердил, что в четверг президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский проведут переговоры на полях саммита "Группы семи" в Италии.

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"После этого лидеры подпишут двустороннее соглашение по безопасности, которое четко заявит, что наша поддержка будет долговременной, и гарантируя наше сотрудничество, в частности в сферах обороны и безопасности", – добавил он.

Советник Байдена сказал, что соглашение по безопасности имеет целью подтвердить поддержку Украины и содержит положения, которые будут способствовать развитию украинских военных сил.

"Также этим подписанием мы посылаем России сигнал нашей решимости. Если Путин считает, что он может переждать международную коалицию поддержки Украины, он ошибается", – считает Салливан.

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Накануне Белый дом подтвердил встречу президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского на саммите G7 в Италии.

Телеканал CNN первым заявил, что Киев и Вашингтон может подписать соглашение по безопасности 14 июня, и раскрыл его детали.