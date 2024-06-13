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Великобритания на саммите G7 объявит о выделении более $300 млн для Украины

Ирина БалачукЧетверг, 13 июня 2024, 03:28
Великобритания на саммите G7 объявит о выделении более $300 млн для Украины
Премьер-министр Британии Риши Сунак. Фото из Facebook

Премьер-министр Британии Риши Сунак на саммите "Большой семерки" в Италии объявит о выделении помощи Украине в размере 242 млн фунтов стерлингов (примерно 309 млн долларов).

Источник: сайт правительства Великобритании

Дословно из сообщения: "На саммите премьер-министр объявит о выделении до 242 млн фунтов стерлингов помощи Украине для удовлетворения неотложных гуманитарных, энергетических и стабилизационных потребностей, а также для закладки фундамента для долгосрочного социально-экономического восстановления и реконструкции".

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Детали: Правительство подчеркивает, что это финансирование демонстрирует "неизменную международную солидарность Великобритании с Украиной и нашу гибкость в реагировании на насущные потребности, вызванные российской агрессией".

В частности, Великобритания обращает внимание, что "критически важная энергетическая инфраструктура пострадала от интенсивных российских ракетных ударов и бомбардировок в течение последних нескольких месяцев".  

В пресс-службе отметили, что приоритетом для премьер-министра на саммите будет работа с партнерами над согласованием способа использования замороженных российских активов для поддержки Украины. 

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Отмечается, что стоимость активов, находящихся в юрисдикциях G7, составляет 285 миллиардов долларов.

Также сообщается, что Великобритания стала первой страной, которая ввела законодательство, позволяющее сохранять санкции до тех пор, пока Россия не заплатит за нанесенный ею ущерб. 

Прямая речь Сунака: "Мы должны быть решительными и креативными в наших усилиях в поддержку Украины и прекращения незаконной войны Путина в этот критический момент. Великобритания остается в авангарде международной реакции, как это было с самого начала. Мы должны перейти от "столько, сколько потребуется" к "чего бы это ни стоило", если мы хотим положить конец этой незаконной войне".

Детали: В пресс-службе правительства напомнили, что на сейчас Великобритания выделила почти 12,7 миллиардов фунтов стерлингов на военную, гуманитарную и экономическую поддержку Украины и часто была первой, кто предоставлял жизненно необходимую летальную помощь − от крылатых ракет Storm Shadow до танков Challenger 2.  

Предыстория:

Темы: Великобританияпомощь Украине
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