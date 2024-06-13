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Канада наказала российских пропагандистов на оккупированных землях Украины

Олег Павлюк, Евгений КизиловЧетверг, 13 июня 2024, 19:21
Канада наказала российских пропагандистов на оккупированных землях Украины
иллюстрация: Getty Images

МИД Канады 13 июня объявил о новых санкциях против РФ за развязывание войны против Украины.

Источник: об этом говорится в сообщении канадского МИД, как пишет "Европейская правда"

Детали: Новые санкции Канады направлены против физических и юридических лиц, причастных к дезинформационным и пропагандистским операциям, а также предприятий российского военно-промышленного комплекса.

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Также ограничительные меры Канады касаются лиц, причастных к обходу санкций, которые облегчают доступ России к подсанкционным товарам и помогают ей уклоняться от "потолка цен" на нефть, введенного "Группой семи".

Среди прочего, в санкционном списке упомянуты министр промышленной торговли России Антон Алиханов, издатель Арам Габрелянов, который стоит за российскими пропагандистскими проектами вроде LifeNews, авиакомпания "Победа".

Также там присутствуют российское парламентское издание "Российская газета", несколько российских СМИ на оккупированных территориях Украины и платформа Voice of Europe, причастная к кампании влияния на выборы в Европарламент.

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Отдельным решением Канада вводит запрет на экспорт станков с числовым программным управлением, которые Россия может использовать в производстве и изготовлении оружия.

Соединенные Штаты 12 июня объявили целый ряд новых санкций против России, в том числе против более 100 компаний российской "оборонки".

Вслед за ней Соединенное Королевство объявило новые санкционные ограничения против России, направленные на усложнение ей ведения войны против Украины. Среди финансовых учреждений, против которых вводятся санкции, называют Московскую биржу, накануне попавшую под санкции США.

Темы: КанадаРосcиясанкцииУкраина
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