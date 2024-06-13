Украина и США заключили соглашение по безопасности на 10 лет
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский подписали в Италии на саммите G7 10-летнее двустороннее соглашение о безопасности для усиления оборонных возможностей Киева.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters
Детали: Соглашение, подписанное на полях саммита "Группы семи" в Италии, должно стать шагом на пути к "будущему членству Украины в НАТО" и подтверждает поддержку Соединенными Штатами Киева в защите суверенитета и территориальной целостности.
"Для обеспечения безопасности Украины обе стороны признают, что Украина нуждается в значительной военной силе, мощном потенциале и постоянных инвестициях в свою оборонно-промышленную базу, которые бы соответствовали стандартам Североатлантического Альянса", – говорится в тексте договора.
Там также закреплено намерение США предоставлять долгосрочную материальную, учебную и консультативную, техническую, разведывательную, безопасность, оборонно-промышленную, институциональную и другую поддержку для "развития украинских сил безопасности и обороны, способных защитить суверенную, независимую, демократическую Украину и сдержать будущую агрессию".
В случае вооруженного нападения на Украину или угрозы такого нападения американские и украинские чиновники, согласно договору, встретятся в течение 24 часов, чтобы проконсультироваться и определить, какие дополнительные оборонные потребности нужны Украине.
После Японии Соединенные Штаты стали 16-й страной, с которой Украина подписала двустороннее соглашение по безопасности, и последней страной "Группы семи", с которой оно было заключено.
Впрочем, в США признают, что потенциально любой следующий президент Соединенных Штатов может выйти из соглашения по безопасности с Украиной, поскольку оно не предусматривает ратификации Конгрессом.