Украина получит снаряды калибра 152 мм на 350 млн евро от Нидерландов
Нидерланды анонсировали поставку Украине 152-мм снарядов на сумму более 350 миллионов евро, которые будут выделены из Международного фонда поддержки Украины (IFU).
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Министерство обороны Нидерландов
Детали: В нидерландском оборонном ведомстве отметили, что точное количество 152-мм снарядов и время доставки не будут сообщать из соображений безопасности.
"Но это один из крупнейших заказов IFU от международной оружейной промышленности", – добавили там.
Минобороны Нидерландов указывает, что в рамках предыдущих поставок Украина получала преимущественно 155-мм снаряды для гаубиц, но она также имеет много 152-мм пушек.
International Fund for Ukraine – это дополнительный механизм финансирования поддержки для Украины, возглавляемый Минобороны Великобритании, в который также входят Австралия, Дания, Исландия, Литва, Новая Зеландия, Норвегия, Исландия, Литва и Швеция.
Эти девять стран в целом внесли в IFU более миллиарда евро, из них Нидерланды внесли 125 миллионов евро.
Как сообщалось, в феврале президент Чехии Петр Павел сообщил, что нашел 800 тысяч снарядов для поставки в Украину в государствах за пределами ЕС и НАТО, при этом речь шла о боеприпасах калибром 122 мм и 155 мм.
"Чешская инициатива" сможет обеспечить для ВСУ от 50 до 100 тысяч снарядов крупного калибра в месяц.
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