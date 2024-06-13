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Украина получит снаряды калибра 152 мм на 350 млн евро от Нидерландов

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 13 июня 2024, 21:56
Украина получит снаряды калибра 152 мм на 350 млн евро от Нидерландов
Флаг Нидерландов. Фото - Getty Images

Нидерланды анонсировали поставку Украине 152-мм снарядов на сумму более 350 миллионов евро, которые будут выделены из Международного фонда поддержки Украины (IFU).

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Министерство обороны Нидерландов

Детали: В нидерландском оборонном ведомстве отметили, что точное количество 152-мм снарядов и время доставки не будут сообщать из соображений безопасности.

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"Но это один из крупнейших заказов IFU от международной оружейной промышленности", – добавили там.

Минобороны Нидерландов указывает, что в рамках предыдущих поставок Украина получала преимущественно 155-мм снаряды для гаубиц, но она также имеет много 152-мм пушек.

International Fund for Ukraine – это дополнительный механизм финансирования поддержки для Украины, возглавляемый Минобороны Великобритании, в который также входят Австралия, Дания, Исландия, Литва, Новая Зеландия, Норвегия, Исландия, Литва и Швеция.

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Эти девять стран в целом внесли в IFU более миллиарда евро, из них Нидерланды внесли 125 миллионов евро.

Как сообщалось, в феврале президент Чехии Петр Павел сообщил, что нашел 800 тысяч снарядов для поставки в Украину в государствах за пределами ЕС и НАТО, при этом речь шла о боеприпасах калибром 122 мм и 155 мм.

"Чешская инициатива" сможет обеспечить для ВСУ от 50 до 100 тысяч снарядов крупного калибра в месяц.

Больше о ней читайте в статье "Европейской правды". 

Темы: Нидерландыпомощь Украине
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