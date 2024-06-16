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Опубликовано совместное коммюнике Саммита мира

Андрей Синявский, Катерина ТищенкоВоскресенье, 16 июня 2024, 16:24
Опубликовано совместное коммюнике Саммита мира
Участники Саммита мира, фото ОП

Участники Глобального саммита мира, проходящего 15-16 июня в Швейцарии, опубликовали совместное коммюнике об основах мира.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Офис президента Украины

Детали: Текст коммюнике, который опубликовал Офис президента Украины, совпадает с текстом, который оказался в распоряжении "Европейской правды".

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Участники подтвердили приверженность воздержанию от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости любого государства, принципам суверенитета, независимости и территориальной целостности всех государств, включая Украину.

В материале "Европейская правда" объяснила значение и нюансы норм коммюнике для Украины.

Участники заявили, что имеют общее видение по таким важным аспектам:

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1. Любое использование ядерной энергии и ядерных установок должно быть безопасным, защищенным, надежно охраняться и не вредить окружающей среде.

Украинские атомные электростанции и установки, в частности Запорожская атомная электростанция, должны работать безопасно и защищено под полным суверенным контролем Украины и в соответствии с принципами МАГАТЭ и под ее наблюдением.

Любая угроза или использование ядерного оружия в контексте войны в Украине недопустимы, отметили участники Саммита мира.

2. Глобальная продовольственная безопасность зависит от бесперебойного производства и поставок продуктов питания. В связи с этим свободное, полное и безопасное торговое судоходство, а также доступ к морским портам на Черном и Азовском морях чрезвычайно важны.

Нападения на торговые суда в портах и на всем маршруте, а также на гражданские порты и гражданскую портовую инфраструктуру являются неприемлемыми.

Продовольственную безопасность никоим образом нельзя использовать как оружие. Украинская сельскохозяйственная продукция должна безопасно и свободно поставляться заинтересованным третьим странам.

3. Все военнопленные должны быть освобождены путем полного обмена. Все депортированные и незаконно перемещенные украинские дети и все другие украинские незаконно удерживаемые гражданские лица должны быть возвращены в Украину.

"Мы считаем, что достижение мира требует привлечения и диалога между всеми сторонами. Поэтому мы решили в будущем принять конкретные меры в вышеупомянутых сферах с последующим привлечением представителей всех сторон", – говорится в коммюнике.

Участники отметили, что Устав ООН, включая принципы уважения территориальной целостности и суверенитета всех государств, может и будет служить основой для достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в Украине.

Что предшествовало: Итоговую декларацию Глобального саммита мира, который проходит в Швейцарии, подписали 80 государств и четыре организации.

Как сообщалось, накануне саммита в Швейцарии исправили проблемные положения итогового документа встречи, который мог иметь нежелательные последствия для Украины – текст решения в последние дни изменили.

После этого несколько государств, планировавших принять участие во встрече, отказались от поездки в Швейцарию.

Детали читайте в статье: Саммит мира заметил агрессию: как друзья Украины спасли Зеленского от "зрады" в Швейцарии.

Темы: Швейцариямеждународная общественность
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