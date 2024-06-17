Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

25.06

Банковский форум

Сырский: Когда поступит оружие и истребители от партнеров, время будет играть в пользу Украины

Валентина РоманенкоПонедельник, 17 июня 2024, 12:55
Сырский: Когда поступит оружие и истребители от партнеров, время будет играть в пользу Украины
фото из Facebook Сырского

Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский отмечает, что враг наращивает интенсивность боевых действий и работает над расширением их географии, понимая, что поступление значительного количества вооружения и военной техники от партнеров Украины усилит способности Сил обороны.

Источник: Сырский в Facebook

Прямая речь: "Враг прекрасно понимает, что в результате постепенного поступления значительного количества вооружения и военной техники от наших партнеров, прибытия первых F-16, которое усилит нашу ПВО, время будет играть в нашу пользу, а его шансы на успех будут уменьшаться.

Реклама:

Поэтому, командование российских войск сейчас прилагает все усилия для наращивания интенсивности и расширения географии боевых действий с целью максимального истощения наших войск, срыва подготовки резервов, недопущения перехода к активным наступательным действиям".

Детали: Главком сообщил, что почти неделю работает на Восточном фронте в частях различных группировок, которые держат оборону на наиболее критических участках фронта.

По словам Сырского, характер действий противника существенно не изменился. На Купянском, Покровском, Кураховском, Времовском оперативных направлениях враг проводит активные наступательные действия различной интенсивности, пытаясь прорвать оборону украинских войск и захватить важные участки местности, или населенные пункты, которые влияют на устойчивость Сил обороны.

ВИДЕО ДНЯ

Продолжаются жесткие бои в районах Глубокого, Часового Яра, Старомайорска, Роботино, Крынок и островов в прибрежной части левого берега Днепра.

Темы: войнаСырскийГенштаб
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СМИ: Уволили полицейского, который был с Тищенко во время конфликта в Днепре

Зеленский заменил командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля на Андрея Гнатова

Новоиспеченные аспиранты-контрактники не получат отсрочки: МОН обновило правила поступления

Во вторник графики отключений света будут действовать круглосуточно

СМИ: Владелец Telegram-канала "Джокер" меняет дорогие машины, имеет охрану и подозрительно выезжает за границу

Минобороны: В "Резерв+" этим летом могут запустить автоматическое предоставление отсрочки

Все новости...
Украинские военные затрофеили российский "танк-сарай" и взяли в плен его экипаж
Командующий Воздушных сил показал боевую работу "призраков Киева"
Оккупанты атаковали Полтавщину, 12 раненых, среди них дети
В Крыму Силы обороны поразили около 15 систем ПВО РФ за полтора месяца – Стратком
Последние новости
22:52
В Харьковской области из-за мин и обстрелов запретили въезд в три населенных пункта
22:21
ОбновленоВ российской Саваслейке в третий раз за вечер взлетал МиГ-31К – была объявлена ​​воздушная тревога
22:19
Жители ВОТ должны обратиться в Пенсионный фонд для продолжения субсидий
22:12
Кортеж Орбана в Германии попал в аварию, погиб полицейский
21:53
Второй раз за вечер в Украине была воздушная тревога из-за взлета истребителя МиГ-31К
21:50
Евро-2024Яремчук - о матче с Бельгией: Мы должны сделать что-то невероятное
21:49
Пышный и Марченко подписали кредитное соглашение к Ukraine Facility
21:23
СМИ: США объявят о пакете военной помощи Украине на $150 млн
21:22
Днепровских коммунальщиков и предпринимателей подозревают в растрате 6 миллионов на парковке
21:21
СМИ: Уволили полицейского, который был с Тищенко во время конфликта в Днепре
Все новости...
Реклама:
Реклама: