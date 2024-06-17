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Сразу по возвращению в Украину Зеленский провел Ставку

Валентина РоманенкоПонедельник, 17 июня 2024, 18:43
Сразу по возвращению в Украину Зеленский провел Ставку
Зеленский. иллюстративное фото ОП

Президент Владимир Зеленский провел в понедельник 17 июня заседание Ставки верховного главнокомандующего, где рассматривались насущные вопросы, в частности относительно производства и применения отечественных беспилотников.

Источник: глава государства в соцсетях

Прямая речь: "Сразу после возвращения в Украину провел Ставку верховного главнокомандующего.

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Заслушал доклады министра обороны Рустема Умерова, главкома Александра Сырского, начальника Генштаба Анатолия Баргилевича: оперативная ситуация на всех направлениях и на границах, динамика выполнения отечественных контрактов и поступления помощи из объявленных партнерами оборонных пакетов.

Заслушал отчеты руководителей всех составляющих Сил обороны Украины: ВСУ, Нацгвардии, СБУ, ГУР и Госпогранслужбы, а также сводку СВР".

Детали: Зеленский добавляет, что заслушал подробный доклад командующего Сил беспилотных систем Вадима Сухаревского. Он отчитался по всем типам дронов - воздушных, наземных и морских - и по всем типам задач: от тактических FPV и эвакуационных платформ до так называемых дронов Deep Strike.

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Президент отмечает, что направление активно развивается - растет количество не только произведенных, но и успешно примененных беспилотников. Зеленский считает, что Украина возглавляет технологический прогресс в этой области.

По мнению главы государства, после победы Украины в войне против РФ, ее опыт станет высокотехнологичной частью украинского экспорта.

Напомним: На выходных в швейцарском Бюргенштоке с участием Зеленского состоялся Саммит мира - первое собрание мировых лидеров, посвященное путям завершения российской войны против Украины.

Темы: ставкаЗеленскийбеспилотники
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