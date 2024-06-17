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За сутки на фронте произошло 119 боевых столкновений, продолжаются бои в Серебрянском лесу – Генштаб

Татьяна ОлейникПонедельник, 17 июня 2024, 23:41
За сутки на фронте произошло 119 боевых столкновений, продолжаются бои в Серебрянском лесу – Генштаб
Иллюстративное фото - Генштаб ВСУ

За сутки Силы обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава россиян, всего на фронте произошло 119 боевых столкновений.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: В течение суток российские войска нанесли по территории Украины два ракетных с применением двух ракет и 32 авиационных удара с применением 39 КАБ, задействовали 475 дронов-камикадзе. Также армия РФ совершила около 2600 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам по ствольной и реактивной артиллерии, минометам, стрелковому оружию и вооружению боевых машин.

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На Харьковском направлении сегодня произошло 14 атак врага в районе Волчанска и одна – вблизи села Липцы. В Волчанске отразили 10 российских штурмов.

На Купянском направлении с начала суток количество боевых столкновений увеличилось до 14. Украинские воины отбили 9 атак противника вблизи Синьковки. Одна вражеская атака в районе Степной Новоселовки успеха тоже не имела. Продолжаются боевые действия возле Песчаного, Берестового и Степной Новоселовки. Ситуация контролируется.

На Лиманском направлении количество боеприкосновений достигло 13. Российские оккупанты пытались продвинуться в районах Грековки, Макеевки, Тернов, Торского и Серебрянского леса. Восемь атак отбиты украинскими защитниками. Еще ведутся бои у Грековки, Тернов и в Серебрянском лесу.

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Дословно: "На Краматорском направлении штурмовые действия врага вблизи Клищиевки успеха не имели. Продолжаются боестолкновения в районах Григорьевки и Часового Яра.

Горячая обстановка остается на Покровском направлении. Враг не оставляет попыток найти слабые места в нашей обороне, непрерывными штурмовыми действиями пытается вклиниться в боевые порядки украинских подразделений. Сегодня совершил 42 атаки, 32 из которых отбиты. Продолжаются бои в районах Новоалександровки, Евгеньевки, Новоселовки Первой, Яснобродовки и Сокола. Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения противника.

Предыдущие потери агрессора сегодня на этом направлении составили почти 300 окупантов убитыми и ранеными. Уничтожены одна боевая бронированная машина, четыре автомобиля и три вражеских пушки.

На Кураховском направлении в настоящее время сутки количество боевых столкновений увеличилось до 11. Оккупанты концентрируют усилия в направлении Красногоровки, где три их атаки отбиты, а четыре – еще продолжаются. У Георгиевки и Прасковьевки активность врага успеха не достигла. Принимаются меры по недопущению продвижения оккупантов.

На Приднепровском направлении российский агрессор трижды атаковал наши подразделения на левом берегу Днепра. Удачи не имел".

Темы: Генштаббоевые действия
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