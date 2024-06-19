ПВО уничтожила российскую ракету над Полтавщиной
Среда, 19 июня 2024, 20:54
Воздушные силы сбили управляемую авиационную ракету, которой российские войска 19 июня.
Источник: воздушное командование "Схід"
Дословно: "Враг не прекращает применять различные средства поражения, обстреливая критическую инфраструктуру Украины.
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Около 16:00 в Полтавской области подразделением ВК "Схід" уничтожена управляемая авиационная ракета противника предположительно Х-59/69.
Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги".