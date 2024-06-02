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В КНДР решили "приостановить" запуск мусора в Южную Корею, но там обещают ответ

Катерина ТищенкоВоскресенье, 2 июня 2024, 17:27
В КНДР решили приостановить запуск мусора в Южную Корею, но там обещают ответ
КНДР отправила шары с мусором в Южную Корею, фото: Yonhap

После отправки сотен воздушных шаров с мусором и экскрементами через границу в Южную Корею, чиновники КНДР заявили, что эта акция будет прекращена, в то же время Южная Корея обещает ответные меры.

Источник: DW со ссылкой на северокорейское агентство Korean Central News Agency, AP

Дословно центральное информационное агентство КНДР: "Мы временно приостановим акцию разбрасывания макулатуры за границу. Это связано с тем, что наша акция является тщательной контрмерой".

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Детали: В КНДР пригрозили, что шарики снова полетят на юг, если Сеул отправит на север любые листовки, направленные против Северной Кореи.

"Мы дали южнокорейцам в полной мере ощутить, насколько отвратительно и трудоемко собирать разбросанную макулатуру", - говорится в заявлении представителей КНДР.

Вместе с тем, Южная Корея заявила в воскресенье, что вскоре предпримет "невыносимые" ответные шаги против Северной Кореи из-за ее запуска воздушных шаров с мусором через границу и других провокаций.

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Директор национальной безопасности Южной Кореи Чан Хо Джин заявил, что чиновники на экстренном заседании решили принять "невыносимые" меры против Северной Кореи в ответ на ее недавнюю серию провокационных актов.

На прошлой неделе Северная Корея запустила сотни огромных воздушных шаров, чтобы сбросить мусор на территорию Южной Кореи, имитировала ядерные удары по своему соседу и, вероятно, заглушила сигналы GPS-навигации на Юге.

Чан назвал кампанию по запуску воздушных шаров и якобы глушение сигнала GPS "абсурдными, иррациональными провокационными действиями, которые нормальная страна не может себе представить". Он обвинил Северную Корею в том, что она стремится вызвать "общественную тревогу и хаос" в Южной Корее.

Южнокорейские чиновники не сообщили, какие ответные шаги они предпримут. Но наблюдатели отмечают, что Южная Корея, скорее всего, возобновит трансляцию на Северную Корею через громкоговорители, которые будут включать критику ужасной ситуации с правами человека, мировые новости и песни в стиле K-pop. Северная Корея чрезвычайно чувствительна к таким трансляциям, поскольку большинство ее 26-миллионного населения не имеет официального доступа к иностранным теле- и радиопрограммам.

Что предшествовало: Северная Корея в среду отправила более 150 воздушных шаров с мусором через межкорейскую границу.

В субботу Северная Корея снова отправила около 600 воздушных шаров с мусором в Южную Корею.

Темы: КНДРЮжная Корея
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