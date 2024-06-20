Рютте станет новым генсеком НАТО

Президент Румынии Клаус Йоханнис официального объявил, что выходит из гонки за пост генсека НАТО, тем самым освободив путь для главы правительства Нидерландов Марка Рютте.

Источник: заседание Высшего совета национальной обороны (CSAT), сообщает "Европейская правда".

Во время заседания президент Румынии объявил, что в конце прошлой недели проинформировал своих союзников по НАТО о том, что он снимает свою кандидатуру.

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Йоханнис попросил членов Совета высказать свое мнение относительно кандидатуры Марка Рютте на должность генерального секретаря НАТО.

Как указано, участники заседания высказались в пользу поддержки Румынией кандидатуры нидерландского премьер-министра.

65-летний Йоханнис объявил о намерениях побороться за высший пост в Североатлантическом альянсе в марте, подчеркивая, что он представляет восточный фланг НАТО. Но за долгое время его открыто поддержала только Венгрия.

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Недавно, однако, Будапешт снял возражения против назначения генсеком НАТО Марка Рютте. На этом фоне СМИ анонсировали снятие кандидатуры Клауса Йоханниса, которая окончательно откроет путь главе правительства Нидерландов на пути к должности.

Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя перспективы назначения преемника на этом посту, впервые публично заявил, что больше всего шансов на это имеет Рютте.

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