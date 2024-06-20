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Рютте станет новым генсеком НАТО

Ирина Кутелева, Алена МазуренкоЧетверг, 20 июня 2024, 15:54
Рютте станет новым генсеком НАТО
МАРК РЮТТЕ, ФОТО С FACEBOOK-СТРАНИЦЫ LATVIAN INSTITUTE OF INTERNATIONAL AFFAIRS

Президент Румынии Клаус Йоханнис официального объявил, что выходит из гонки за пост генсека НАТО, тем самым освободив путь для главы правительства Нидерландов Марка Рютте.

Источник: заседание Высшего совета национальной обороны (CSAT), сообщает "Европейская правда".

Во время заседания президент Румынии объявил, что в конце прошлой недели проинформировал своих союзников по НАТО о том, что он снимает свою кандидатуру.

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Йоханнис попросил членов Совета высказать свое мнение относительно кандидатуры Марка Рютте на должность генерального секретаря НАТО.

Как указано, участники заседания высказались в пользу поддержки Румынией кандидатуры нидерландского премьер-министра.

65-летний Йоханнис объявил о намерениях побороться за высший пост в Североатлантическом альянсе в марте, подчеркивая, что он представляет восточный фланг НАТО. Но за долгое время его открыто поддержала только Венгрия.

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Недавно, однако, Будапешт снял возражения против назначения генсеком НАТО Марка Рютте. На этом фоне СМИ анонсировали снятие кандидатуры Клауса Йоханниса, которая окончательно откроет путь главе правительства Нидерландов на пути к должности.

Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя перспективы назначения преемника на этом посту, впервые публично заявил, что больше всего шансов на это имеет Рютте.

Читайте подробную статью "ЕП" о "конкурсе" на должность генсека НАТО и его вероятном победителе

Темы: НАТО
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