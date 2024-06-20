Десантники показали, как уничтожают российские "танки-сараи"

Воины 46 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ обнародовали видео обезвреживания группы российской бронированной техники.

Источник: пресс-служба 46 ОАМБр

Дословно: ""Поїзд їде – воно лізе...". Эта классическая фраза сразу приходит на ум при просмотре кадров вражеских штурмов. Оккупанты с ослиным упрямством продолжают разбивать свои бронированные лбы о наши FPV-дроны. Объезжают только что подбитую технику и раз за разом с обреченностью рабов подвергаются новым и новым попаданиям.

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Так что операторам БПЛА нашей бригады скучать не приходится, успевай только снаряжать и запускать новых "птичек", которые в небе творят чудеса. Потому что это - наше небо, наша земля, наша ярость и мастерство наших побратимов".

Детали: Танки, над которыми наваривают так называемый "сарай" из металлических листов называют еще "танками-черепахами".

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Ранее сообщалось, что бойцы 22 механизированной бригады в районе Клещеевки на Бахмутском направлении затрофеили такой российский Т-62 и взяли в плен его экипаж.

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