Десантники показали, як знищують російські "танки-сараї"

Воїни 46 окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ оприлюднили відео знешкодження групи російської броньованої техніки.

Джерело: пресслужба 46 ОАМБр

Дослівно: ""Поїзд їде – воно лізе…". Ця класична фраза одразу спадає на думку при перегляді кадрів з ворожих штурмів. Окупанти з ослячою впертістю продовжують розбивати свої броньовані лоби об наші FPV-дрони. Об’їжджають щойно підбиту техніку й раз-по-раз із приреченістю рабів наражаються на нові й нові влучання.

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Тож операторам БПЛА нашої бригади сумувати не доводиться, встигай лишень споряджати й запускати нових "пташок", які у небі творять дива. Бо це – наше небо, наша земля, наша лють і майстерність наших побратимів".

Деталі: Танки, над якими наварюють так званий "сарай" з металевих листів називають ще "танками-черепахами".

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Раніше повідомлялося, що бійці 22 механізованої бригади в районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку затрофеїли такий російський Т-62 та взяли у полон його екіпаж.

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