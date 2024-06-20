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Путин заявил, что не будет выводить войска из Украины для переговоров

Татьяна ОлейникЧетверг, 20 июня 2024, 19:41
Путин заявил, что не будет выводить войска из Украины для переговоров
Путин во Вьетнаме. Фото - ТАСС

Российский правитель Владимир Путин заявил, что не намерен выводить свои войска с территории Украины для проведения переговоров.

Источник: Путин на встрече с журналистами во Вьетнаме пишут пропагандисты "Риа новости"

Детали: Лидер Кремля заявил, что "если Киев связывает ведение переговоров с Москвой с выводом российских войск, то этого никогда не произойдет".

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Он также решил напомнить, что Россия готова продолжать диалог с Украиной на базе Стамбула и Минска.

Путин также пригрозил Сеулу, что его попытки поставить Украине оружие приведут к решениям России, которые "вряд ли понравятся Южной Корее".

Вспомнил и о том, что Россия думает о возможных изменениях в своей ядерной доктрине.

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Что предшествовало:

14 июня Путин заявлял, что якобы "готов к мирным переговорам", но для этого Украина должна вывести свои войска из всех оккупированных россиянами регионов, которые Кремль считает территорией РФ.

Темы: ПутинРосcия
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