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"Жмуры начали оживать": ССО приоткрыли секреты спецоперации под Бахмутом в 2023 году

Валентина РоманенкоЧетверг, 20 июня 2024, 20:37
Жмуры начали оживать: ССО приоткрыли секреты спецоперации под Бахмутом в 2023 году
боец ССО. иллюстративное фото

Силы специальных операций рассказали детали операции по налету на вражеские позиции вблизи Бахмута Донецкой области в 2023 году, которые ранее были засекречены.

Источник: пресс-служба ССО, видео, размещенное в соцсетях

Дословно: "Операция "Джетта" - одна из многих ярких миссий ССО, которая до недавнего времени подпадала под формальное "детали не разглашаются из соображений операционной безопасности".

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Мы продолжаем раскрывать подробности операций, которые были в тени".

Детали: Спецоперация имела место зимой 2023 года. Бои под Бахмутом были в разгаре, наемники "Вагнера" не жалели "пушечного мяса", забрасывая им позиции украинской армии.

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Однажды противник в очередной раз пытался занять выгодное расположение в районе Клещеевки, чтобы создать плацдарм для наступления своих основных сил. Враг продвигался быстро, малыми группами. Тогда за дело взялись Силы специальных операций.

В ССО отмечают, что план миссии разрабатывался менее чем за сутки, а сама операция длилась около трех часов. Результат - минус 12 оккупантов за один раз.

На видео бойцы также рассказывают, благодаря чему удалось уцелеть нескольким "музыкантам" (наемники ЧВК "Вагнер" -ред.), как пленным оказывалась медицинская помощь и какую ценную информацию удалось узнать после допросов оккупантов.

Воины ССО также поделились рецептом своей мотивации в борьбе с российским агрессором.

Темы: ССО
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