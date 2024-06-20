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Высокий представитель ЕС поведал о деталях 14-го пакета санкций против России

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоЧетверг, 20 июня 2024, 20:48
Высокий представитель ЕС поведал о деталях 14-го пакета санкций против России

Высокий представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель назвал сектора экономики, которые охватывает четырнадцатый пакет санкций против России, одобренный 20 июня.

Источник: Боррель в X (Twitter), цитирует "Европейская правда"

Детали: Дипломат заявил, что 14-ый пакет санкций ЕС против России - это "мощный набор индивидуальных и секторальных мер, направленных на подрыв военных усилий России против Украины".

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"Он нацелен на военно-промышленный оборонный комплекс, финансовые услуги, энергетический сектор, обход санкций, военные преступления, в частности лиц, причастных к депортации украинских детей", - добавил он.

Топ-дипломат ЕС отметил, что новые санкции направлены на то, "чтобы усложнить для власти Путина поддержку его захватнической войны", и заверил в поддержке Украины со стороны Евросоюза.

Что предшествовало: Послы стран Евросоюза согласовали 14-й пакет санкций против России после более месяца дискуссий ранее в четверг.

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Как сообщалось, Германия тормозила пакет санкций из-за расширения мер, которые заставили бы компании ЕС гарантировать, что их клиенты не смогут потом продавать санкционные товары в РФ.

Известно, что в рамках 14-го пакета санкций Еврокомиссия впервые предложила нацелиться на несколько проектов сжиженного природного газа и запретить перевалку российского СПГ из ЕС в третьи страны.

Темы: ЕСсанкцииРосcиявойна
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