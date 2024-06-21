В Укринформе появится наблюдательный совет как инструмент госконтроля - Карандеев

Исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев сообщил, что в информационном агентстве "Укринформ", которое недавно сменило руководителя, появится наблюдательный совет.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Карандеева на часе вопросов к правительству в ВРУ: "Закон об иновещании предусматривает, что национальное информационное агентство "Укринформ" должно иметь наблюдательный совет".

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Детали: Он напомнил, что более года назад было принято решение, которым в уставе агентства ликвидировали этот контрольно-наблюдательный орган.

"Сейчас мы разработали новую редакцию устава и возвращаем наблюдательный совет в Украинформ как инструмент государственного контроля. Надеюсь, что уже до конца этой недели редакция устава будет обнародована", - отметил Карандеев.

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