В Укринформе появится наблюдательный совет как инструмент госконтроля - Карандеев
Исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев сообщил, что в информационном агентстве "Укринформ", которое недавно сменило руководителя, появится наблюдательный совет.
Источник: "Интерфакс-Украина"
Прямая речь Карандеева на часе вопросов к правительству в ВРУ: "Закон об иновещании предусматривает, что национальное информационное агентство "Укринформ" должно иметь наблюдательный совет".
Детали: Он напомнил, что более года назад было принято решение, которым в уставе агентства ликвидировали этот контрольно-наблюдательный орган.
"Сейчас мы разработали новую редакцию устава и возвращаем наблюдательный совет в Украинформ как инструмент государственного контроля. Надеюсь, что уже до конца этой недели редакция устава будет обнародована", - отметил Карандеев.
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Что предшествовало:
- Перед этим "Украинская правда" опубликовала материал-разоблачение со слов работников "Укринформа" о распространении в агентстве "темников" - то есть указаний власти относительно того, каким образом надо освещать в новостях политические события в Украине. В частности речь шла о списках желаемых и нежелательных спикеров.
- Карандеев заявил, что ведомство не знало о существовании в Национальном информационном агентстве "Укринформ" списков так называемых нежелательных спикеров.
- 24 мая генеральным директором национального информационного агентства "Укринформ" назначили военного журналиста и кандидата политических наук Сергея Череватого, который занимал должность спикера Восточной группировки ВСУ. Предыдущий глава агентства Алексей Мацука находился на этой должности около полугода.