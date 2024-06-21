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В Укринформе появится наблюдательный совет как инструмент госконтроля - Карандеев

Станислав ПогориловПятница, 21 июня 2024, 13:43
В Укринформе появится наблюдательный совет как инструмент госконтроля - Карандеев
Фото: сайт "Укрінформа"

Исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев сообщил, что в информационном агентстве "Укринформ", которое недавно сменило руководителя, появится наблюдательный совет.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Карандеева на часе вопросов к правительству в ВРУ: "Закон об иновещании предусматривает, что национальное информационное агентство "Укринформ" должно иметь наблюдательный совет".

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Детали: Он напомнил, что более года назад было принято решение, которым в уставе агентства ликвидировали этот контрольно-наблюдательный орган.

"Сейчас мы разработали новую редакцию устава и возвращаем наблюдательный совет в Украинформ как инструмент государственного контроля. Надеюсь, что уже до конца этой недели редакция устава будет обнародована", - отметил Карандеев.

Узнать больше: Все свои. Как Офис президента берет под контроль Укринформ

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Что предшествовало:

  • Перед этим "Украинская правда" опубликовала материал-разоблачение со слов работников "Укринформа" о распространении в агентстве "темников" - то есть указаний власти относительно того, каким образом надо освещать в новостях политические события в Украине. В частности речь шла о списках желаемых и нежелательных спикеров.
  • Карандеев заявил, что ведомство не знало о существовании в Национальном информационном агентстве "Укринформ" списков так называемых нежелательных спикеров.
  • 24 мая генеральным директором национального информационного агентства "Укринформ" назначили военного журналиста и кандидата политических наук Сергея Череватого, который занимал должность спикера Восточной группировки ВСУ. Предыдущий глава агентства Алексей Мацука находился на этой должности около полугода.

Темы: СМИмедиа
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