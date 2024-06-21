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Появились снимки последствий удара украинских беспилотников по нефтебазе в Адыгее РФ

Валентина РоманенкоПятница, 21 июня 2024, 16:04
Появились снимки последствий удара украинских беспилотников по нефтебазе в Адыгее РФ
скриншот

Российская служба "Радио Свобода" обнародовала спутниковые снимки, которые показывают последствия удара украинских беспилотников по нефтебазе в поселке городского типа Энем в Адыгее РФ.

Источник: РС в Telegram

Детали: На фотографиях видно, что разрушено как минимум одно здание, поврежден ангар рядом с ним, отмечает РС. Сами баки с топливом не пострадали, пишет издание. 

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Как известно, в ночь на 20 июня подразделения Вооруженных сил Украины и Службы безопасности Украины атаковали склад горюче-смазочных материалов врага в Тамбовской области, а также нефтебазу "Энемская", что в Республике Адыгея.

В районе нефтебазы "Энемская" было зафиксировано не менее пяти взрывов, после чего начался пожар.

Темы: беспилотникиСБУвойна
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