Появились снимки последствий удара украинских беспилотников по нефтебазе в Адыгее РФ
Пятница, 21 июня 2024, 16:04
Российская служба "Радио Свобода" обнародовала спутниковые снимки, которые показывают последствия удара украинских беспилотников по нефтебазе в поселке городского типа Энем в Адыгее РФ.
Источник: РС в Telegram
Детали: На фотографиях видно, что разрушено как минимум одно здание, поврежден ангар рядом с ним, отмечает РС. Сами баки с топливом не пострадали, пишет издание.
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Как известно, в ночь на 20 июня подразделения Вооруженных сил Украины и Службы безопасности Украины атаковали склад горюче-смазочных материалов врага в Тамбовской области, а также нефтебазу "Энемская", что в Республике Адыгея.
В районе нефтебазы "Энемская" было зафиксировано не менее пяти взрывов, после чего начался пожар.