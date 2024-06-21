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ОВА: Российские войска убили жителя Херсона

Анастасия ПроцПятница, 21 июня 2024, 17:03
ОВА: Российские войска убили жителя Херсона
Иллюстративное фото: Getty Images

Председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что в результате российской атаки на Херсон 20 июня погиб 33-летний мужчина.

Источник: Прокудин

Прямая речь: "В результате вчерашнего вражеского обстрела города ранения, несовместимые с жизнью, получил 33-летний мужчина".

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Детали: По словам председателя Херсонской ОВА, ранения, несовместимые с жизнью, получил 33-летний мужчина. Прокудин выразил соболезнования родным погибшего.

Предыстория:

  • Ночью 20 июня в результате атаки россиян повреждения получили объекты гражданской энергетической инфраструктуры в четырех областях Украины: Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской.
  • Минэнерго сообщило, что во время атаки 20 июня на 2-х энергообъектах ранены 7 работников.

Темы: Херсонжертвы
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