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Россияне атаковали Одесскую область: поврежден объект рекреационной инфраструктуры

Анастасия ПроцПятница, 21 июня 2024, 18:15
Россияне атаковали Одесскую область: поврежден объект рекреационной инфраструктуры
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: GETTY IMAGES

Российские оккупанты днем 21 июня ударили баллистикой по прибрежной зоне Одесской области, повредили объект рекреационной инфраструктуры.

Источник: глава Одесской ОВА Олег КиперВоздушное командование "Юг" 

Прямая речь: "В результате попадания поврежден объект рекреационной инфраструктуры. На месте возник пожар, который пожарные оперативно ликвидировали".

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Детали: По словам Кипера, в результате атаки люди не пострадали.

Дополнено: Впоследствии Воздушное командование "Юг" уточнило, что армия РФ атаковала прибрежную зону Одесской области баллистической ракетой "Искандер-М" с территории временно оккупированного Крыма.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ

Вечером 19 июня российские войска атаковали баллистической ракетой прибрежную зону Одесской области.

Темы: Одесская область
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