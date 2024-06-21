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В Албании и Черногории объяснили причину отключения электричества на Балканах

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцПятница, 21 июня 2024, 19:38
В Албании и Черногории объяснили причину отключения электричества на Балканах
Иллюстративное фото: Getty Images

Министр энергетики Черногории Саша Муйович заявил, что массовое отключение электричества, которое зафиксировали в Черногории, Боснии, Албании и Хорватии произошло из-за увеличения потребления электроэнергии на фоне жары.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: По словам чиновников и пользователей социальных сетей, электричество и Wi-Fi исчезли примерно в 13:00 по местному времени. Операторы сообщили, что они начали восстанавливать поставки к середине дня.

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"Сбой произошел в результате большой нагрузки на сеть, внезапного увеличения потребления электроэнергии из-за высокой температуры и самой высокой температуры", – заявил черногорский министр.

Министр энергетики Албании Белинда Балуку заявил, что произошла поломка на перемычке между Албанией и Грецией, и он слышал, что подобные обстоятельства были в Черногории, а также в некоторых частях Хорватии и Боснии.

Полное расследование потребует времени, но предварительный анализ показал, что "большие объемы электроэнергии в системе передачи на данный момент и рекордно высокие температуры создали эту техническую проблему", добавил Балуку.

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Электроснабжение в Албании было восстановлено в течение получаса, но страна остается под высоким риском дальнейших отключений, поскольку уровень потребления электроэнергии и тепла все еще остается высоким, сказал он.

Данко Блажевич, директор хорватской электропередающей компании HOPS, сказал, что еще слишком рано говорить о том, что произошло.

"Европейские агентства отвечают за сообщения о таких отключениях. Было бы безответственно спекулировать, поскольку расследование обычно длится шесть месяцев", – сказал Блажевич.

Напомним, вскоре после полудня по местному времени свет исчез практически по всей Далмации на юге Хорватии, в Черногории и БиГ.

Сейчас сообщается, что электроснабжение постепенно восстанавливается.

Темы: АлбанияЧерногория
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