Жовква о требованиях Венгрии относительно прав нацменьшинств: Украина работает над этим вопросом

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, отвечая на вопрос о прогрессе в выполнении требований венгерской стороны, которые предусматривают восстановление прав национальных меньшинств до уровня 2015 года, заявил, что Украина работает над этим.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Жовквы в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Жовквы: "Есть так называемые одиннадцать шагов. Большинство из них уже близки к пониманию - как их выполнять, скажем так. И это, кстати, не моя оценка, а оценка венгерской стороны. Но, опять же, еще нужно время, но и понимание, что это не единственный вопрос в наших отношениях. И здесь не может быть какой-то привязки".

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Детали: Он добавил, что в Украине над выполнением венгерских требований работает "команда на разных уровнях", экспертная группа, а также руководитель Офиса президента.

Жовква отдельно заверил, что Украина и дальше открыта к визиту венгерского премьер-министра Виктора Орбана и "настроена на положительный результат".

Как известно, в конце января министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время визита в Ужгород передал украинской стороне список из 11 требований, которые должны гарантировать права венгерского нацменьшинства в Украине.

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Эти требования, как позже заявил Сийярто, были включены в переговорные рамки по вступлению Украины в ЕС, окончательно утвержденные 21 июня.