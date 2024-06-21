Во второй раз за день в Украине объявляли воздушную тревогу: взлетал носитель "Кинжалов"
Пятница, 21 июня 2024, 20:25
Вечером 21 июня по всей территории Украины второй раз объявляли воздушную тревогу из-за взлета в России МиГ-31К.
Источник: Воздушные силы в Telegram
Дословно: Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К.
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Обновлено: Через 17 минут в Украине объявили отбой тревоги.
Что предшествовало:
Днем 21 июня в столице и во всех областях Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета российского истребителя МиГ-31К, она длилась примерно пол часа.