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Во второй раз за день в Украине объявляли воздушную тревогу: взлетал носитель "Кинжалов"

Татьяна ОлейникПятница, 21 июня 2024, 20:25
Во второй раз за день в Украине объявляли воздушную тревогу: взлетал носитель Кинжалов
МиГ-31К. Фото - "Мілітарний"

Вечером 21 июня по всей территории Украины второй раз объявляли воздушную тревогу из-за взлета в России МиГ-31К.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Дословно: Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К.

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Обновлено: Через 17 минут в Украине объявили отбой тревоги.

Что предшествовало:

Днем 21 июня в столице и во всех областях Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета российского истребителя МиГ-31К, она длилась примерно пол часа.

Темы: воздушная тревога
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