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В ОП сообщили, что хотят провести второй Саммит мира до конца года

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПятница, 21 июня 2024, 20:34
В ОП сообщили, что хотят провести второй Саммит мира до конца года
ОФИС ПРЕЗИДЕНТА. ФОТО ИЗ FACEBOOK ОП

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в интервью "Интерфакс-Украина" заявил, что Украина хочет организовать второй Саммит мира до конца 2024 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Жовквы в интервью "Интерфакс-Украина"

Детали: По словам Жовквы, Киев хочет провести второй Саммит мира до конца года.

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"Процесс не должен быть затянутым. Украина, как никто, хочет как можно быстрее мира. Но мы точно не хотим мира на основе так называемого российского признания реальности, как они об этом говорят", – добавил он.

Замглавы ОП уточнил, что на сроки проведения Саммита будут влиять не только выборы президента США, но и "интенсивность работы в тематических группах", которые разрабатывают отдельные пункты "формулы мира".

"Вы же слышали президента, который сказал, что второй Саммит мира будет не через годы, а через месяцы. Вот такая установка Украины", – указал Жовква.

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Он также подтвердил озвученное ранее министром иностранных дел Дмитрием Кулебой стремление Украины организовать второй саммит в одной из стран Глобального Юга.

"И это было бы логично, потому что первый саммит состоялся в европейском государстве, в нейтральной Швейцарии. Теперь, по логике событий, этот саммит должен состояться в одной из стран Глобального Юга. Какая это будет страна, увидим. Это живой процесс", – добавил чиновник.

В Офисе президента говорят, что итоговый документ Глобального саммита мира в Швейцарии могут поддержать дополнительные страны, которые еще не присоединялись к нему.

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Темы: Офис президента
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