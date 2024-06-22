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Россияне наращивают темпы наступления на Покровском и Торецком направлениях – Генштаб

Катерина ТищенкоСуббота, 22 июня 2024, 17:53
Россияне наращивают темпы наступления на Покровском и Торецком направлениях – Генштаб
иллюстративное фото Генштаба ВСУ

Российские войска продолжают наращивать темпы наступательных действий на Покровском и Торецком направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 16 часов

Дословно: "С начала суток количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 99. На Покровском и Торецком направлениях враг продолжает наращивать темпы наступательных действий, задействует для этого значительные силы. Несмотря на это, украинские защитники уверенно сдерживают натиск российских оккупационных войск и наносят врагу значительные потери".

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Детали: На Харьковском направлении агрессор пытается атаковать у Волчанска. Сейчас там продолжается бой. Вместе с тем, снова подвергся удару вражескими КАБами с территории РФ населенный пункт Липцы.

С начала суток на Купянском направлении войска противника уже 12 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Андреевки, Мясожаровки, Стельмаховки и Песчаного. Украинские защитники стойко держат оборону. Девять попыток оккупантов продвинуться вперед отбиты. Вблизи Стельмаховки и Синьковки продолжаются три боестолкновения. Ситуация контролируемая.

На Лиманском направлении захватчики восемь раз атаковали подразделения Сил обороны вблизи населенных пунктов Терны и Невское. Пять боестолкновений завершились без успеха для противника, три – еще продолжаются.

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Продолжает оккупационная армия искать слабые места в украинской обороне на Северском направлении.  Восемь атак российских захватчиков отражены украинскими воинами вблизи Верхнекаменского, Спирного, Раздоловки и Выемки. Удар вражеской управляемой авиационной бомбой потерпела Серебрянка.

На Краматорском направлении противник пытается потеснить украинских защитников с занимаемых позиций вблизи Ивановского и Григорьевки. Силы обороны дают достойный отпор оккупантам, две атаки отбиты, одна – еще продолжается. 

На Торецком направлении количество штурмов оккупантов увеличилось до 11. Нью-Йорк, Юрьевка и сам город Торецк подвергаются ударам вражеской авиации. Сейчас Силами обороны отражено пять штурмовых действий захватнического войска, шесть атак еще продолжаются.

На Покровском направлении наибольшее количество боестолкновений. С начала суток оккупанты осуществили уже 32 попытки потеснить защитников с занимаемых позиций в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Евгеновки, Сокола, Новоселовки Первой и Новопокровского. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 21 вражескую атаку, 11 боестолкновений – еще продолжаются.

Продолжаются бои на Кураховском направлении. При поддержке авиации враг атакует вблизи Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки. Ударам КАБами и НАРАми подверглись Константиновка и Курахово. Общее количество атак здесь возросло до девяти, из которых четыре – отбиты и пять – еще продолжаются. 

На Времовском направлении противник совершил шесть безуспешных попыток вклиниться в украинскую оборону вблизи Старомайорского, Урожайного и Водяного.

На Ореховском направлении четыре штурмовые действия противника потерпели неудачу в районе Роботино, Малой Токмачки и Каменского, еще одно боестолкновение – продолжается.

На Приднепровском направлении успеха не имели две атаки российских наемников в районе Крынок.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

Темы: Генштабвойна
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