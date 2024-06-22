На фронте произошло 133 боестолкновения, больше всего на Покровском направлении – Генштаб

В субботу на фронте произошло 133 боестолкновения, в частности на Покровском направлении – 44, на Купянском, Торецком и Кураховском направлениях – по 15.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа.

Детали: С начала суток произошло 133 боевых столкновения. В течение суток авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 17 районов сосредоточения личного состава, пункт управления противника, два средства ПВО, четыре склада с боеприпасами, станцию РЭБ и одну РЛС.

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Российские захватчики нанесли по территории Украины пять ракетных с применением 20 ракет и 35 авиационных ударов с применением 68 КАБов, также задействовали 544 дрона-камикадзе. Вместе с тем, враг совершил более 3200 обстрелов по позициям украинских войск и населенных пунктах из ствольной и реактивной артиллерии, минометов, стрелкового оружия и вооружения боевых машин.

На Харьковском направлении оккупанты в течение дня при поддержке авиации атаковали вблизи Волчанска. Подразделения Сил обороны успешно отбили два штурмовых действия противника, еще одно боестолкновение в настоящее время продолжается. По предварительной информации, с начала суток потери врага составили 64 оккупанта погибшими и ранеными, уничтожено две артиллерийские системы и шесть автомобилей. Поражено 35 укрытий личного состава и одно место хранения боеприпасов.

На Купянском направлении противник совершил 15 попыток оттеснить украинские подразделения с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Стельмаховка, Синьковка, Степная Новоселовка, Песчаное, Андреевка и Мясожаровка. 12 атак врага успешно отражены. Напряженная обстановка остается вблизи Стельмаховки, где продолжаются три боевых столкновения.

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На Лиманском направлении российские захватчики восемь раз пытались продвинуться в районах Невского, Тернов и Новосадового. Защитники Украины отбили все атаки врага.

На Северском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. С начала суток оккупанты совершили десять штурмовых действий в районах Верхнекаменского, Раздоловки, Спирного и Выемки. Девять атак для врага завершились безуспешно, продолжается одно боестолкновение. Ситуация под контролем подразделений Сил обороны.

Четыре попытки врага приблизиться к украинским позициям возле Григорьевки, Часового Яра и Ивановского на Краматорском направлении потерпели неудачу. Продолжается бой вблизи Клещеевки.

На Торецком направлении ситуация напряженная. С начала суток количество попыток российских оккупантов вклиниться в украинские оборонительные позиции увеличилось до 15. При поддержке авиации противник атаковал вблизи Торецка, Северного и Нью-Йорка. 11 штурмовых действий подразделения Сил обороны отбили, четыре боестолкновения еще продолжаются. Украинские воины прилагают максимум усилий для сдерживания активности врага и его истощения.

На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Количество боестолкновений возросло до 44. При поддержке всех имеющихся средств огневого поражения (авиации, артиллерии, вооружения боевых машин, ударных БпЛА, FPV-дронов и стрелкового оружия) захватчики продолжают натиск на боевые порядки защитников Украины вблизи Александрополя, Новоалександровки, Воздвиженки, Евгеновки, Сокола, Новоселовки Первой, Новопокровска и Карловки. Украинскими воинами отражено 32 вражеские атаки, 12 боевых столкновений еще продолжаются.

Предварительные потери агрессора составили 319 оккупантов убитыми и ранеными. Уничтожен один танк, две боевые бронированные машины, пушка и автомобиль. Потери уточняются.

На Кураховском направлении с начала суток произошло 15 боестолкновений. Сохраняется активность врага вблизи Невельского, Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки. 11 вражеских атак отбиты, бои продолжаются.

На Приднепровском направлении шесть штурмовых действий врага успеха не имели. Потерь позиций не допущено.