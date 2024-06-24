Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В 2025 году Дания прекратит обучение украинских пилотов на F-16

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПонедельник, 24 июня 2024, 20:10
В 2025 году Дания прекратит обучение украинских пилотов на F-16
F-16. Иллюстративное фото: Getty Images

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен на совместной пресс-конференции с норвежским министром обороны Бьорном Арильдом Грамом заявил, что украинцы не смогут после 2024 года продолжать обучение в его стране на истребителях F-16.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на агентство Ritzau

Детали: По словам Поульсена, Дания "не сможет продолжать подготовку украинских пилотов после 2024 года" ввиду того, что переходит на истребители F-35 – для них будут использовать авиабазу Скрюдструп, где сейчас обучаются украинцы.

Реклама:

Он объявил, что до конца учебной программы в Дании подготовку на F-16 всего пройдут "около 20" украинских пилотов.

Датский министр обороны, однако, добавил, что его страна и в дальнейшем будет делать свой вклад в подготовку украинских пилотов, но в других странах.

"Сегодня украинские пилоты также проходят подготовку в Румынии, но еще не принято решение, будет ли Дания участвовать в этом процессе, и если да, то каким образом", – пояснил Поульсен.

ВИДЕО ДНЯ

Дания совместно с Нидерландами возглавили международную "коалицию истребителей", в рамках которой украинские специалисты осваивают F-16.

Дания также взяла на себя обязательства передать 19 истребителей F-16 для борьбы Украины против России. Первые четыре истребителя должны прибыть в Украину "этим летом".

Темы: Данияпомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Вольнянске Запорожской области завершили спасательные работы: 7 погибших, 31 пострадавший

Избиратели почти не изменили мнение о Байдене и Трампе после дебатов - опрос

обновленоВ шахте на Львовщине обвалился грунт, погибли шахтеры

В воскресенье графики отключений будут применять в течение всех суток

Политики в Европе ошеломлены выступлением Байдена на дебатах - СМИ

ГБР проверит действия генерала Содоля во время наступления россиян – источники

Все новости...
Дания
Дания объявила о 19-м пакете военной поддержки Украины
Дания разрабатывает меры, чтобы предотвратить перевозку нефти "теневым флотом" РФ
F-16 из Дании поступят в Украину в ближайшее время - Зеленский
Последние новости
01:54
Оккупанты на Луганщине будут передавать жилье украинцев силовикам и мигрантам
01:11
Украина и США скоординировали шаги для поставки Patriot – Кулеба
00:25
Евро-2024Германия обыграла Данию и вышла в четвертьфинал
00:22
Саудовская Аравия призвала своих граждан выехать из Ливана
23:54
Стефанчук анонсировал назначение министров на одном из ближайших заседаний ВР
23:50
"Мне не стыдно сказать, что я попсовик": интервью с продюсером "Мавки" и "Конотопской ведьмы"
23:40
Молитвенный завтрак с Зеленским собрал более 800 человек из 15 стран
23:11
фотоВ Вольнянске Запорожской области завершили спасательные работы: 7 погибших, 31 пострадавший
22:55
Россияне больше всего наступают возле Очеретино, на Времовском направлении атак стало больше – Генштаб
22:46
Евро-2024Матч Германии и Дании приостановили из-за страшного ливня
Все новости...
Реклама:
Реклама: