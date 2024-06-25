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Основателя WikiLeaks освободили из тюрьмы

Алена ИвашкивВторник, 25 июня 2024, 03:41
Основателя WikiLeaks освободили из тюрьмы
Джулиан Ассанж вылетел из Британии, скриншот видео

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа освободили из британской тюрьмы. В понедельник вечером он вылетел из Великобритании.

Источник: WikiLeaks в X

Дословно: "Он покинул тюрьму строгого режима Белмарш утром 24 июня, проведя там 1901 день. Он был освобожден под залог Высоким судом Лондона и во второй половине дня был в аэропорту Станстед, где сел на самолет и покинул Великобританию".

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Детали: Издание, основанное Ассанжем, подчеркнуло, что его освобождение, это результат глобальной кампании, которая охватила борцов за свободу прессы, законодателей и лидеров всего политического спектра, вплоть до ООН. 

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Это создало условия для длительных переговоров с Министерством юстиции США, что привело к соглашению, "которое еще не было официально завершено". 

Ассанж возвращается в Австралию, где его ждет жена и дети. 

Напомним:

  • Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж согласился признать себя виновным в уголовном преступлении, связанном с публикацией конфиденциальных военных документов.
  • Соглашение с Министерством юстиции США позволит ему избежать заключения в Соединенных Штатах.
  • Согласно условиям нового соглашения, прокуроры Министерства юстиции будут требовать 62-месячного заключения, что равно сроку, который Ассанж отсидел в лондонской тюрьме строгого режима, пока он боролся против экстрадиции в США. 
  • Власти США преследовали Ассанжа за публикацию конфиденциальных военных документов, предоставленных бывшим аналитиком армейской разведки Челси Мэннинг в 2010 и 2011 годах.

Темы: ВеликобританияСША
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