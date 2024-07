Основателя WikiLeaks освободили из тюрьмы

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа освободили из британской тюрьмы. В понедельник вечером он вылетел из Великобритании.

Источник: WikiLeaks в X

Дословно: "Он покинул тюрьму строгого режима Белмарш утром 24 июня, проведя там 1901 день. Он был освобожден под залог Высоким судом Лондона и во второй половине дня был в аэропорту Станстед, где сел на самолет и покинул Великобританию".

Реклама:

Julian Assange boards flight at London Stansted Airport at 5PM (BST) Monday June 24th. This is for everyone who worked for his freedom: thank you.#FreedJulianAssange pic.twitter.com/Pqp5pBAhSQ