Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа звільнили з в'язниці

Олена ІвашківВівторок, 25 червня 2024, 03:41
Засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа звільнили з в'язниці
Джуліан Ассанж вилетів з Британії, скриншот відео

Засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа звільнили з британської в'язниці. У понеділок ввечері він вилетів з Великої Британії.

Джерело: WikiLeaks в X

Дослівно: "Він покинув в'язницю суворого режиму Белмарш вранці 24 червня, провівши там 1901 день. Він був звільнений під заставу Високим судом Лондона і в другій половині дня був в аеропорту Станстед, де сів на літак і покинув Великобританію".

Реклама:

Деталі: Видання, засноване Ассанжом, наголосило, що його звільнення, це результат глобальної кампанії, яка охопила борців за свободу преси, законодавців і лідерів усього політичного спектру, аж до ООН. 

ВІДЕО ДНЯ

Це створило умови для тривалих переговорів з Міністерством юстиції США, що призвело до угоди, "яка ще не була офіційно завершена". 

Ассанж повертається до Австралії, де на нього чекає дружина та діти. 

Нагадаємо:

  • Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж погодився визнати себе винним у кримінальному злочині, пов'язаному з публікацією конфіденційних військових документів.
  • Угода з Міністерством юстиції США дозволить йому уникнути ув'язнення в Сполучених Штатах.
  • Відповідно до умов нової угоди, прокурори Міністерства юстиції вимагатимуть 62-місячного ув'язнення, що дорівнює терміну, який Ассанж відсидів у лондонській в'язниці суворого режиму, поки він боровся проти екстрадиції до США. 
  • Влада США переслідувала Ассанжа за публікацію конфіденційних військових документів, наданих колишнім аналітиком армійської розвідки Челсі Меннінг у 2010 і 2011 роках.

Теми: Велика БританіяСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоДрони-камікадзе ГУР атакували Тамбовський пороховий завод у Росії – джерела

Опитування показують, що ультраправі у Франції не отримають абсолютної більшості

ЗМІ: Орбан після відвідувань Києва їде в Москву

ФОТОУ Києві відкрили виставку врятованого від окупантів "скіфського золота"

В Україні існує ризик стрибку цін - Мінекономіки

Зеленський заперечує великий вплив Єрмака: Він робить те, що говорю йому я

Усі новини...
Велика Британія
Засновник WikiLeaks Ассанж уклав угоду, щоб уникнути ув'язнення в США
Членів найбагатшої британської сім'ї засудили до тюремних термінів за експлуатацію слуг
Росія буде змушена тримати свою авіацію далі від фронту через успішні удари ЗСУ − Міноборони Британії
Останні новини
22:12
велоспортНідерландець Груневеген виграв шостий етап Тур де Франс
22:08
Великий бізнес за пів року сплатив податків на 100 мільярдів більше, ніж торік
21:47
Зеленський очікує від саміту НАТО "хороші речі" для України
21:28
Удар росіян по Дніпру 3 липня: в лікарні померла поранена, кількість жертв сягнула семи
21:20
відеоДрони-камікадзе ГУР атакували Тамбовський пороховий завод у Росії – джерела
21:06
Зеленський на Ставці заслухав Сирського: зміцнюємо напрямки, від Харківщини до півдня
20:50
футболРоналду хоче встановити епохальне досягнення і зіграти на чемпіонаті світу-2026
20:30
Мішель заявив, що Орбан не має мандату від ЄС на вояж до Путіна
20:30
Росія завдала удару по порту в Чорноморську: загинула 1 людина, ще 7 поранено
20:11
Німеччина блокує чергову велику бізнес-угоду з Китаєм через загрозу національній безпеці
Усі новини...
Реклама:
Реклама: