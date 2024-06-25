Засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа звільнили з в'язниці
Засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа звільнили з британської в'язниці. У понеділок ввечері він вилетів з Великої Британії.
Джерело: WikiLeaks в X
Дослівно: "Він покинув в'язницю суворого режиму Белмарш вранці 24 червня, провівши там 1901 день. Він був звільнений під заставу Високим судом Лондона і в другій половині дня був в аеропорту Станстед, де сів на літак і покинув Великобританію".
Julian Assange boards flight at London Stansted Airport at 5PM (BST) Monday June 24th. This is for everyone who worked for his freedom: thank you.#FreedJulianAssange pic.twitter.com/Pqp5pBAhSQ— WikiLeaks (@wikileaks) June 25, 2024
Деталі: Видання, засноване Ассанжом, наголосило, що його звільнення, це результат глобальної кампанії, яка охопила борців за свободу преси, законодавців і лідерів усього політичного спектру, аж до ООН.
Це створило умови для тривалих переговорів з Міністерством юстиції США, що призвело до угоди, "яка ще не була офіційно завершена".
Ассанж повертається до Австралії, де на нього чекає дружина та діти.
Нагадаємо:
- Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж погодився визнати себе винним у кримінальному злочині, пов'язаному з публікацією конфіденційних військових документів.
- Угода з Міністерством юстиції США дозволить йому уникнути ув'язнення в Сполучених Штатах.
- Відповідно до умов нової угоди, прокурори Міністерства юстиції вимагатимуть 62-місячного ув'язнення, що дорівнює терміну, який Ассанж відсидів у лондонській в'язниці суворого режиму, поки він боровся проти екстрадиції до США.
- Влада США переслідувала Ассанжа за публікацію конфіденційних військових документів, наданих колишнім аналітиком армійської розвідки Челсі Меннінг у 2010 і 2011 роках.