Засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа звільнили з в'язниці

Засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа звільнили з британської в'язниці. У понеділок ввечері він вилетів з Великої Британії.

Джерело: WikiLeaks в X

Дослівно: "Він покинув в'язницю суворого режиму Белмарш вранці 24 червня, провівши там 1901 день. Він був звільнений під заставу Високим судом Лондона і в другій половині дня був в аеропорту Станстед, де сів на літак і покинув Великобританію".

Julian Assange boards flight at London Stansted Airport at 5PM (BST) Monday June 24th. This is for everyone who worked for his freedom: thank you.#FreedJulianAssange pic.twitter.com/Pqp5pBAhSQ