Зеленський ввів санкції проти Фукса, Фірташа та оточення Путіна

Президент Володимир Зеленський підписав указ про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 червня ввести санкції проти 540 компаній та 538 людей – на три роки та безстроково.

Джерело: указ №266/2021

Деталі: Президент ввів у дію анонсовані раніше санкції проти Павла Фукса та Дмитра Фірташа.

Також економічні обмеження стосуються російських олігархів та бізнесменів Олега Дерипаски, Аркадія, Бориса та Романа Ротенбергів, Андрія Черезова, Сулеймана Керімова, Олексія Міллєра, Юрія Ковальчука, Кирила Шамалова, Віктора Вексельберга, Андрія Костіна, Олексія Мордашова, бойовика Ігоря Безлера, члена ПВК "Вагнера" та інших.

Росіянам блокуються активи, забороняється виводити гроші з України, а також скасовуються візи та забороняється в'їзд до країни.

Зокрема, Фірташу та Фуксу блокують активи, обмежують торгівельні операції, повністю припиняється транзит ресурсів, польотів та перевезень територією України, їм заборонено виводити гроші за межі України, анулюються певні ліцензії та дозволи, вони не можуть брати участь у приватизації, оренді державного майна тощо.

Підсанкційні особи також втрачають усі державні нагороди. Обмеження діятимуть три роки.

Серед компанії, проти яких запровадили санкції:

низка авіакомпаній ("Аерофлот", "Вертольоти Росії", "Газпром авіа", "Руслайн", "Трансаеро" тощо);

заводів ("Брянський електромеханічний завод", "Улан-Уденський авіаційний завод", "Феодосійський Оптичний Завод", "Євпаторійський авіаційний ремонтний завод", "Сімферопольський виноробний завод" тощо);

бюджетні установи в окупованому Росією Криму (так зване "Управління справами президента РФ в Республіці Крим", "Керченський державний морський технологічний університет", "Санаторій "Гурзуфський" тощо);

медіа (телеканали "РТР-Планета", інформаційний канал "Росія-24", які входять до структури Федерального державного унітарного підприємства "Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія", "Національна медіа група", "Наше Радіо" тощо);

та інші.

Повний перелік підсанкційних осіб в документах на сторінці указу.

Що було раніше: 24 червня Зеленський підписав указ про введення санкції проти 55 банків та 3 людей.

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