Минобороны не поддержало законопроект о 150 днях на обновление данных

Министерство обороны Украины не поддерживает увеличение сроков обновления данных в ТЦК для военнообязанных с 60 до 150 дней, крайней датой обновления данных остается 16 июля 2024 года.

Источник: письмо министра Рустема Умерова Верховной Раде от 25 июня, которое есть в распоряжении УП

Дословно: "В Министерстве обороны Украины, в пределах компетенции, с учетом проведенного анализа уточнения данных гражданами Украины через электронный кабинет, центры предоставления административных услуг и путем личного прибытия в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, дополнительно проработан проект Закона Украины "О внесении изменений в Заключительные и переходные положения Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета" относительно продления срока обновления военно-учетных данных", регистрационный № 11305 от 29.05.2024, поданный народным депутатом Украины Арьевым В.И. и другими народными депутатами Украины, который не поддерживается".

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Детали: Предыдущее письмо Министерства обороны от 24.06.2024 № 220/8804 министр просит оставить без рассмотрения.

Что предшествовало: В документе от 24 июня, который был подписан министром обороны Рустемом Умеровым и обнародован в системе электронного документооборота (СЕДО), отмечалось, что законопроект №11305 поддерживается МОУ.