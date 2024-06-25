Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Минобороны не поддержало законопроект о 150 днях на обновление данных

Валентина РоманенкоВторник, 25 июня 2024, 16:48
Минобороны не поддержало законопроект о 150 днях на обновление данных
фото Дмитрия Ларина, УП

Министерство обороны Украины не поддерживает увеличение сроков обновления данных в ТЦК для военнообязанных с 60 до 150 дней, крайней датой обновления данных остается 16 июля 2024 года.

Источник: письмо министра Рустема Умерова Верховной Раде от 25 июня, которое есть в распоряжении УП

Дословно: "В Министерстве обороны Украины, в пределах компетенции, с учетом проведенного анализа уточнения данных гражданами Украины через электронный кабинет, центры предоставления административных услуг и путем личного прибытия в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, дополнительно проработан проект Закона Украины "О внесении изменений в Заключительные и переходные положения Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета" относительно продления срока обновления военно-учетных данных", регистрационный № 11305 от 29.05.2024, поданный народным депутатом Украины Арьевым В.И. и другими народными депутатами Украины, который не поддерживается".

Реклама:

Детали: Предыдущее письмо Министерства обороны от 24.06.2024 № 220/8804 министр просит оставить без рассмотрения.

 

Что предшествовало: В документе от 24 июня, который был подписан министром обороны Рустемом Умеровым и обнародован в системе электронного документооборота (СЕДО), отмечалось, что законопроект №11305 поддерживается МОУ.

Темы: мобилизацияМинобороны
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Решалово" на таможне: пасынку директора института судэкспертиз объявили подозрение − СМИ

Выборы в Британии официально выиграли лейбористы, Сунак признал поражение

Путин неприкрыто требует капитуляции Украины для прекращения огня – ISW

видеоДроны-камикадзе ГУР атаковали Тамбовский пороховой завод в России – источники

Опросы показывают, что ультраправые во Франции не получат абсолютного большинства

СМИ: Орбан после посещений Киева едет в Москву

Все новости...
Пограничники рассказали, как изменились расценки за "трансфер" для уклонистов
Чешская инициатива: в Украину поступили первые боеприпасы
Международный уголовный суд выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова
Последние новости
09:58
Евро-2024Беллингем не получит дисквалификации за провокационный жест
09:32
В Париже запретили демонстрацию левых активистов под парламентом в день выборов
09:23
Атака россиян на Днепр 3 июля: в больнице умерла раненая, количество жертв возросло до 8
09:18
Британские популисты впервые прошли в парламент: их лидер делал скандальные заявления об Украине
09:15
В Украине растет спрос на коммерческие авто: что покупают больше всего
09:05
Байден попросил не планировать мероприятий после 20.00, потому что ему нужно больше спать – СМИ
09:00
Два опроса прогнозируют, что партия Ле Пен все же не получит абсолютного большинства
08:50
"Решалово" на таможне: пасынку директора института судэкспертиз объявили подозрение − СМИ
08:43
Історія велосипеда "Еней", що дратував міжнародних спортивних функціонерів та народжував чемпіонів
08:17
Лидер британских лейбористов прокомментировал победу на выборах
Все новости...
Реклама:
Реклама: